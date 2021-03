Kenia: Władze chcą zamknięcia obozów dla uchodźców

Władze Kenii chcą, aby ONZ zamknęła obozy dla uchodźców w Kakumie oraz w Dadaab, które należą do największych na świecie. Rząd w Nairobi dał Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) dwa tygodnie na przedstawienie planu przeprowadzenia tej akcji.

Obozy w Kakumie oraz w Dadaab, na północy Kenii, mieszczą ponad 410 tys. uchodźców głównie z Somalii, choć niewielka część pochodzi z Sudanu Południowego. W 2016 roku władze w Nairobi, powołując się na obawy związane z bezpieczeństwem narodowym, po raz pierwszy zgłosiły zamiar zamknięcia obozu w Dadaab, który jest położony blisko granicy z Somalią.

Kenijski minister spraw wewnętrznych Fred Matiang'i napisał na Twitterze, że UNHCR ma dwa tygodnie na przedstawienie planu zamknięcia obu obozów oraz że "nie ma miejsca na dalsze rozmowy na ten temat".

Z kolei, jak podała agencja Reutera, UNHCR naciska na władze Kenii, żeby zapewniły ochronę tym, którzy jej potrzebują. "Decyzja miałaby wpływ na ochronę uchodźców w Kenii szczególnie w kontekście trwającej epidemii Covid-19" - powiedział szef UNHCR Filippo Grandi.

Jak podała kenijska gazeta "Daily Nation", władze w Nairobi miały we wtorek poinformować UNHCR, że jeśli obozy nie zostaną zamknięte, to uchodźcy zostaną przewiezieni do granic z Somalią. Władze tego kraju nie udzieliły agencji Reutera komentarza w tej sprawie.

Decyzja władz Kenii o zamknięciu obozów to skutek zerwania przez Mogadiszu stosunków dyplomatycznych z Nairobi w grudniu 2020 roku. Somalia oskarżyła wtedy Kenię o ingerowanie w jej sprawy wewnętrzne.