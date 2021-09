Kijów chce do Unii. Ochrona Ukrainy to ochrona całej Europy

- Mówi się nam, że Europa musi być wolna, ze zdrową ekonomiką i z poszanowaniem zasad demokracji. Tyle że nikt nam nie mówi, co mamy w naszym porządku prawnym zmieniać. Ponadto już dwa lata odkładany jest szczyt państw Partnerstwa Wschodniego. A przecież to właśnie tam byłoby miejsce do omówienia warunków, jakie musimy spełnić, by móc aplikować do Unii - mówi Ivanna Klympush-Tsintsadze, ukraińska parlamentarzystka, przewodnicząca Komitetu Integracji Ukrainy z Unią Europejską, wicepremier Ukrainy do spraw integracji europejskiej i euroatlantyckiej w latach 2016-2019.

Szczególnie boimy się nowych inicjatyw (przedstawionych przez Angelę Merkel i Emmanuela Macrona), dotyczących „konstruktywnych” stosunków z Rosją. Traktujemy to jak porzucenie interesów i poparcia kraju – ofiary agresji, czyli Ukrainy. Te inicjatywy idą z zachodu Europy. Stąd nasze coraz bliższe związki z krajami Unii, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji. Tallinn, Wilno czy Warszawa rozumieją nasze obawy dotyczące energii, wojny informacyjnej czy hybrydowego ataku przy pomocy sztucznie tworzonego kryzysu uchodźców.Jako wyraz dobrej woli ze strony Unii moglibyśmy potraktować odnowienie układu o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią. Chciałabym, aby w takim odnowionym traktacie były zawarte nie tylko nowe obowiązki Ukrainy, ale i także jakieś gwarancje wobec mojego kraju ze strony władz Unii. Gwarancje, że jak zrobimy to, to będzie coś innego. I tak dalej. Bardzo też oczekujemy większej otwartości rynków europejskich na nasze towary.- To normalne w przypadku każdej konkurencji. Kolejnym bardzo ważnym aktem byłoby uznanie naszych certyfikatów jakości. To by pomagało w wejściu naszych towarów na rynek europejski, ale i eksporterom z Unii w wejściu na nasz rynek. Widzimy też, jak wielką pomoc Unia przeznacza dla swojego sektora rolniczego. Oczekiwalibyśmy więc od Brukseli chociaż pozwolenia na podobną pomoc producentom rolnym na Ukrainie. By nikt nie oskarżał nas o dumping. Przydałyby się też prace nad wzajemnym uznawaniem dyplomów uczelni wyższych. Może wtedy w Polsce łatwiej byście sobie rozwiązali problem z brakami medyków?- To są ogromne pieniądze. My takich pieniędzy nie mamy. Musimy jakoś w tej kwestii domówić się z Unią.- To ukraiński pomysł, by budować związki energetyczne z Polską. Jak na razie jednak nie widzimy takiego entuzjazmu po drugiej stronie granicy. A przecież ukraińska energia to także choćby energia wiatrowa. Jest to tym bardziej aktualne, że państwo ukraińskie nie ma pieniędzy na pełną realizację wcześniej obiecanych dopłat wytwórcom tej energii.Władze Ukrainy nie mają pieniędzy na inwestycje w urządzenia przechowujące energię elektryczną. Więc przydałby się nam eksport. Polska zaś takie pieniądze mogłaby mieć. Można więc sobie wyobrazić, że zielona energia ukraińska byłaby eksportowana do polskiego systemu, a potem (w momentach szczytowych potrzeb) byłaby reimportowana.- Przede wszystkim nie zastępować zasad pragmatyzmem. Bo ochrona Ukrainy to jest także ochrona całej Europy. Ukraina przede wszystkim walczy o siebie, ale i przy okazji nieomalże czyni to także w interesie całej Europy. A tu mamy prawdziwe przykłady podwójnych standardów. Ot choćby Nord Stream II. To przykład wielki, ale są też mniejsze, te codzienne. Przykładowo, od niedawna na Krymie pracują turbiny Siemensa. A przecież teoretycznie to towar objęty sankcjami.Gdy zwróciliśmy na to uwagę władzom niemieckim, to usłyszeliśmy, że to nie Siemens je eksportował, tylko jakieś inne spółki. Dla nas to typowe obejście zasad sankcyjnych. Tak jak zaskoczył nas brak reakcji europejskiej na skandaliczne wręczenie 150 tysięcy paszportów mieszkańcom terenów okupowanych, tylko po to, by mogli zagłosować w rosyjskich wyborach.Dla Rosji to sprawa ważna, by naruszyć jedność krajów europejskich, by odeszły one od zasad, które legły u podstaw tworzenia wspólnoty. Bo pragnieniem Moskwy jest ustanowić „pragmatyczne” stosunki z Europą i uzyskać w Brukseli faktyczne pozwolenie na „rozwiązanie problemu ukraińskiego” wedle własnego scenariusza. Putin bowiem cel ma ciągle ten sam - zwasalizować Ukrainę.- To niestety jest faktem. Takie działania robią nam bardzo zły PR w Europie. Ciągle mamy jeszcze jakieś związki biznesowe z Rosją. Są one jednak coraz mniejsze. Widać to choćby na przykładzie „eksportu” odpadów z elektrowni atomowych do Rosji. Ten eksport jednak bardzo maleje. Mamy obecnie już dywersyfikację dostaw do elektrowni. Podobnie jak sami radzimy sobie z coraz większą ilością odpadów.- Trudno ludziom zabraniać wyjazdu po lepsze życie. Oczywiście chcielibyśmy zatrzymywać szczególnie fachowców na Ukrainie. Będzie to bardzo trudne dopóki ukraińskie zarobki będą niższe od polskich. Choć ta różnica już się zmniejsza. Do niedawna więcej niż na Ukrainie zarabiało się też na Białorusi. Teraz tendencja staje się odwrotną. Może więc rychło my staniemy się krajem imigracyjnym dla mieszkańców Białorusi.*Ivanna Klympush-Tsintsadze - parlamentarzystka ukraińska, przewodnicząca Komitetu Integracji Ukrainy z Unią Europejską, wicepremier Ukrainy do spraw integracji europejskiej i euroatlantyckiej w latach 2016-2019 była uczestniczką XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.