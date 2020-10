Kim Dzong Un życzył Trumpowi powrotu do zdrowia

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przesłał prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi list, w którym wyraził "szczerą nadzieję", iż zarówno on jak i jego małżonka powrócą do zdrowia "tak szybko jak to będzie możłiwe" - poinformowała w sobotę agencja KCNA.

Agencja podkreśliła, że Kim przesłał życzenia po tym jak dowiedział się, że Trump i jego żona zarazili się koronawirusem.