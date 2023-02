Kirgistan: Były prezydent Atambajew zwolniony z więzienia

Były prezydent Kirgistanu Ałmazbek Atambajew, sprawujący urząd głowy państwa w latach 2011-2017, został we wtorek zwolniony z więzienia ze względu na stan zdrowia. Polityk skazany na 11 lat pozbawienia wolności za korupcję i nadużycie władzy przebywał za kratami od 2020 roku - poinformowała agencja AP.

Po opuszczeniu więzienia Atambajew zapowiedział, że wkrótce uda się na leczenie do Hiszpanii, a następnie zamierza wrócić do Kirgistanu. Według Associated Press, w ostatnich latach zwolennicy polityka wielokrotnie alarmowali, że były prezydent jest źle traktowany w więzieniu i ma m.in. problemy kardiologiczne.

Atambajew został zatrzymany i skazany za kadencji swojego następcy, Soronbaja Dżinbekowa. W ocenie Atambajewa jego proces miał pokazowy charakter, a zarzuty dotyczące korupcji były motywowane politycznie. W październiku 2020 roku, niedługo po aresztowaniu, Atambajew ogłosił w więzieniu głodówkę, protestując przeciwko warunkom panującym w zakładzie karnym.

W Kirgistanie, uznawanym niegdyś za najbardziej demokratyczne państwo poradzieckiej Azji Centralnej, od ponad dwóch lat narastają tendencje autorytarne.

W październiku 2020 roku, na fali protestów po sfałszowanych wyborach parlamentarnych, władzę w tym kraju przejął Sadyr Dżaparow, który zastąpił na stanowisku Dżinbekowa. Od czasu zmian konstytucyjnych, zainicjowanych przez nowego przywódcę i wprowadzonych wiosną 2021 roku, w Kirgistanie obserwuje się stopniową centralizację władzy, ograniczanie roli parlamentu, a także coraz częstsze naruszenia praw człowieka i wolności mediów.