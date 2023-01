Kirgistan: Ministerstwo kultury zażądało zamknięcia lokalnej filii Radia Swoboda

Ministerstwo kultury, informacji, sportu i polityki młodzieżowej Kirgistanu wystąpiło do sądu o wygaszenie działalności lokalnej filii Radia Wolna Europa/Radia Swoboda, znanej jako Radio Azattyk - poinformował w poniedziałek portal RWE/RS.

W ocenie kirgistańska resortu Radio Azattyk "rozpowszechniało niepotwierdzone informacje i używało języka nienawiści" w materiale wideo, poświęconym starciom zbrojnym na granicy Kirgistanu z Tadżykistanem we wrześniu 2021 roku. Kierownictwo Radia Swoboda odmówiło usunięcia nagrania ze swojej strony internetowej, wyjaśniając, że reportaż spełnia wymogi obiektywizmu i nie narusza żadnych dziennikarskich standardów.

W ostatnich miesiącach w regionie Batken w Kirgistanie na granicy z Tadżykistanem regularnie dochodziło do potyczek. We wrześniu ubiegłego roku zginęło tam co najmniej kilkadziesiąt osób, a kilkaset zostało rannych. Strona kirgistańska podała bilans, według którego liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 59, natomiast władze w Duszanbe informowały o 35 zabitych.

W Kirgistanie, uznawanym niegdyś za najbardziej demokratyczne państwo poradzieckiej Azji Centralnej, od ponad dwóch lat narastają tendencje autorytarne.

W październiku 2020 roku, na fali protestów po sfałszowanych wyborach parlamentarnych, władzę w tym kraju przejął Sadyr Dżaparow, który zastąpił na stanowisku prezydenta Soronbaja Dżinbekowa. Od czasu zmian konstytucyjnych, zainicjowanych przez nowego przywódcę i wprowadzonych wiosną 2021 roku, w Kirgistanie obserwuje się stopniową centralizację władzy, ograniczanie roli parlamentu, a także coraz częstsze naruszenia praw człowieka i wolności mediów.