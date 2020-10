Kirgistan: Parlament chce w środę zebrać się na nadzwyczajnym posiedzeniu

Parlament Kirgistanu w środę zamierza zebrać się na nadzwyczajnym posiedzeniu po tym, gdy we wtorek nie udało się zebrać wymaganego kworum - doniósł portal 24.kg. W nocy z poniedziałku na wtorek opozycja ogłosiła przejęcie władzy w kraju.

Do zebrania się parlamentu wezwały grupy opozycyjne, apelując o powołanie nowego tymczasowego rządu. To efekt wydarzeń z nocy, kiedy demonstranci protestujący przeciwko sfałszowanym - ich zdaniem - wyborom parlamentarnym wdarli się do pałacu prezydenckiego i zaczęli jego okupację. Tłum uwolnił też z więzienia byłego prezydenta Almazbeka Atambajewa i dwóch innych polityków skazanych za korupcję.

Wkrótce potem Centralna Komisja Wyborcza kraju unieważniła wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych, w których jakoby zwyciężyły prorosyjskie stronnictwa związane z dotychczasowym prezydentem Suronbajem Dżinbekowem.

Prezydent we wtorek opublikował wideo, oskarżając opozycję o zamach stanu i wzywając do spokoju. Nie wiadomo jednak, gdzie obecnie przebywa Dżinbekow. Tymczasem część polityków opozycyjnych już ogłosiło objęcie niektórych stanowisk rządowych.