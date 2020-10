Kirgistan: Parlament ponownie głosował za mianowaniem Dżaparowa na premiera

Parlament Kirgistanu ponownie przegłosowal w środę decyzję ws. mianowania Sadyra Dżaparowa na premiera. Poprzednie, sobotnie, głosowanie parlamentu zakwestionował prezydent Suronbaj Dżinbekow ze względu na wątpliwości co do zachowania procedur.

Wraz z Dżaparowem, politykiem popieranym przez nacjonalistyczną partię Ata Dżurt, deputowani zatwierdzili także skład rządu i program jego działań.

"Decyzję parlamentu powinien teraz zatwierdzić prezydent" - przypomina agencja Reutera. Według rosyjskiej agencji RIA Nowosti, po powtórnym głosowaniu Dżaparow zostanie premierem, nawet jeśli prezydent nie zatwierdzi jego kandydatury w ciągu trzech dni.

Pierwsze głosowanie w sprawie składu i programu rządu odbyło się w sobotę 10 października i wówczas również Dżaparow otrzymał poparcie deputowanych.

Prezydent Dżinbekow nie zatwierdził jednak decyzji parlamentu ze względu na to, że w podczas głosowania nie zebrało się kworum i część posłów miała głosować w imieniu nieobecnych.

Prezydent poprosił parlament o ponowne głosowanie, by nie było wątpliwości co do zachowania procedur.

Jak poinformował Reuters, uczynił to we wtorek po wspólnych z Dżaparowem poniedziałkowych rozmowach z wysłannikiem Kremla Dmitryjem Kozakiem, wiceszefem administracji prezydenta Rosji.

"Aby utrzymać i wzmocnić stabilność w kraju, wszystkie nasze decyzje muszą być legalne i nie mogą być kwestionowane" - cytowało oświadczenie Dżinbekowa BBC.

51-letni Dżaparow został w ubiegłym tygodniu uwolniony z więzienia w trakcie protestów powyborczych w Kirgistanie. Odbywał on wyrok za to, że w czasie protestów w 2013 r. wziął jako zakładnika kirgiskiego urzędnika.

Kryzys polityczny w Kirgistanie trwa od 5 października, gdy ogłoszono rezultaty wyborów parlamentarnych, w których zwyciężyły partie kojarzone z prezydentem i dotychczas rządzącym establishmentem. Zdaniem opozycji głosowanie było zmanipulowane i dochodziło podczas niego do kupowania głosów.

Na fali protestów prezydent Dżinbekow zapowiedział, że jest gotów do ustąpienia ze stanowiska po mianowaniu nowego premiera.