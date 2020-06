Kirgistan: Parlament zatwierdził kandydaturę Boronowa na stanowisko premiera

Parlament Kirgistanu zatwierdził w środę dotychczasowego wicepremiera Kubatbeka Boronowa na stanowisko szefa rządu, dwa dni po dymisji Muchamedkalija Abylgazijewa w związku ze śledztwem w sprawie korupcji wśród byłych urzędników władzy wykonawczej.

"Deputowani podczas posiedzenia większością głosów zatwierdzili kandydaturę Boronowa na stanowisko szefa rządu, a także proponowane opcje dotyczące składu rady ministrów" - poinformowały agencję TASS służby prasowe parlamentu.

Za kandydaturą Boronowa głosowało 113 posłów, trzech było przeciw w liczącym 120 deputowanych jednoizbowym parlamencie. Decyzja czeka jeszcze na podpis prezydenta Suronbaja Dżinbekowa, po czym Boronow obejmie urząd.

We wtorek został on desygnowany na premiera przez rządzącą w Kirgistanie koalicję na czele z Socjalistyczną Partią Kirgistanu.

Przemawiając tego dnia do deputowanych koalicji, Boronow powiedział, że jego gabinet skoncentruje się na ograniczaniu epidemii koronawirusa, pobudzaniu gospodarki oraz na przygotowaniach do wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 4 października.

55-letni Boronow był pierwszym wicepremierem w poprzednim gabinecie, a w przeszłości - ministrem ds. sytuacji nadzwyczajnych. Nie należy do żadnej z partii koalicyjnych.

Premier Abylgazijew podał się w poniedziałek do dymisji w związku z postępowaniem karnym przeciwko jego byłym podwładnym, którzy - jak wyjaśnił - podważyli zaufanie do rządu i ograniczyli jego zdolność do walki z epidemią koronawirusa.

Liczący 6 mln mieszkańców Kirgistan, w którym znajduje się rosyjska baza wojskowa, jest niestabilny od czasu uzyskania niepodległości w 1991 roku. Uznawany jest jednak za najbardziej demokratyczny kraj w Azji Środkowej.