Kirgistan: Powtórzone wybory parlamentarne odbędą się 20 grudnia

Powtórzone wybory parlamentarne w Kirgistanie odbędą się 20 grudnia – poinformowała w sobotę tamtejsza Centralna Komisja Wyborcza. To wynik kryzysu politycznego, który wybuchł po niedawnym głosowaniu, uznanym przez opozycję za sfałszowane.

"Członkowie Komisji uważają za celowe zaplanowanie wyborów na 20 grudnia po to, aby była możliwość podsumowania głosowania i uzyskania pełnych wyników wyborów jeszcze przed końcem 2020 roku" - oświadczono w komunikacie.

4 października w Kirgistanie odbyły się wybory parlamentarne, które opozycja uznała za sfałszowane. Jednym z postulatów oponentów władz była dymisja prezydenta Suronbaja Dżinbekowa. Na fali protestów, których władzom nie udało się stłumić, wyniki wyborów unieważniono, ze stanowiska ustąpił premier, a na jego miejsce parlament wybrał wypuszczonego z więzienia byłego deputowanego Sadyra Dżaparowa.

W środę Dżinbekow podał się w środę do dymisji. "Nie chcę przejść do historii Kirgistanu jako prezydent, który przelał krew i strzelał do swoich obywateli. Dlatego zdecydowałem się ustąpić z urzędu" - mówił uzasadniając swoją decyzję.

W związku z tym, że ze stanowiska w ślad za prezydentem ustąpił również przewodniczący parlamentu, obowiązki głowy państwa pełni także Dżaparow, który w piątek zakomunikował, że wybory prezydenckie powinny odbyć się nie później niż 10 stycznia. Zgodnie z konstytucją nie może on w tych wyborach wystartować.