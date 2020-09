Kirgistan: W ciągu ostatniej doby 53 nowe przypadki zakażenia koronawirusem

W Kirgistanie zarejestrowano w ciągu doby 53 nowe przypadki koronawirusa połączonego z zapaleniem płuc. W kraju. według statystyk medycznych zakaziło się koronawirusem 44 881 osób. Zmarło 1063.

W kraju tym od połowy lipca do danych statystycznych o liczbie zakażonych koronawirusem włącza się przypadki zapalenia płuc.

"W szpitalach znajduje się obecnie 509 pacjentów z koronawirusem i zapaleniem płuc, 1973 jest leczonych w warunkach laboratoryjnych" - podał w niedzielę sztab operacyjny przy kirgiskim rządzie.

Sytuacja epidemiczna w Kirgistanie, gdzie mieszka ok. 6,5 mln ludzi, pogorszyła się w końcu czerwca - rejestrowano wtedy ok. 700 zakażeń koronawirusem dziennie, potem już do tysiąca przypadków na dobę.

W kraju obowiązuje wprowadzony w marcu stan sytuacji nadzwyczajnej. Potem, w końcu sierpnia, liczba zakażeń spadła do 100 dziennie.