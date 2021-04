Kirgistan: Władze: w wyniku konfliktu na granicy zginęło 13 osób, w tym dziecko

13 osób, w tym dziecko, zginęło po stronie kirgiskiej w wyniku zaostrzenia się konfliktu granicznego z Tadżykistanem - poinformował w piątek lokalny portal 24.kg, powołując się na ministerstwo zdrowia w Biszkeku. Mimo ogłoszonego w czwartek wieczorem rozejmu sytuacja na granicy wciąż jest niespokojna.

Według 24.kg wśród zabitych jest trzech wojskowych, a w sumie ucierpiały 134 osoby.

O rannych informowała także Tadżykistan. Według Radia Azattyk, regionalnej redakcji Radia Wolna Europa, po stronie tadżyckiej obrażenia odniosło co najmniej 31 osób, a trzy osoby zginęły, jednak nie była to informacja władz, a pochodząca z nieoficjalnych źródeł.

Kirgistan informował od czwartku o ewakuacji mieszkańców z przygranicznych wsi. Według rosyjskiej agencji TASS ewakuowano już ponad 2,5 tys. lokalnych mieszkańców.

Biuro prezydenta Sadyra Dżaparowa zapewniało w piątek, że sytuacja na granicy "ustabilizowała się", a na miejsce udała się grupa robocza na czele z premierem kraju. Jej celem są negocjacje z sąsiadem w sprawie uregulowania konfliktu.

W ciągu dnia w czwartek media donosiły o strzałach na granicy kirgisko-tadżyckiej w regionie Kotliny Fergańskiej. Wieczorem ministrowie spraw zagranicznych obu krajów uzgodnili rozejm i wycofanie sił od granicy. Media informowały jednak, że sytuacja była niespokojna.

Konflikt rozpoczął się w środę od sporu i obrzucania się kamieniami lokalnych mieszkańców na tle dostępu do punktu dystrybucji wody. Znajduje się on na spornym odcinku granicy, a oba kraje roszczą sobie do niego pretensje.

Biszkek i Duszanbe oskarżały się wzajemnie w tej sprawie o prowokacje i dążenie do eskalacji.

Jak pisał Reuters, w efekcie ostrzału z moździerzy płonął kirgiski posterunek graniczny, na co siły kirgiskie miały odpowiedzieć atakiem na posterunek tadżycki. Kirgistan informował o ewakuacji mieszkańców z pobliskich wsi.

Granica pomiędzy obu tymi krajami w Azji Środkowej, w przeszłości będącymi republikami ZSRR, ma wiele odcinków spornych i często dochodzi tam do incydentów.