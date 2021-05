Kirgistan: Z terenów przygranicznych wycofano wojska obu stron konfliktu

Kirgistan i Tadżykistan zakończyły wycofywanie swoich wojsk z terenów przygranicznych - poinformowała w poniedziałek służba graniczna Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Kirgistanu.

"Obydwie strony zakończyły wycofywanie swoich żołnierzy i sprzętu w głąb swoich terytoriów" - brzmi komunikat Biszkeku. Dodano, że obecnie trwają tam prace wspólnej komisji, złożonej z przedstawicieli ministerstw obrony obu krajów.

Rząd Kirgistanu podał także, iż ostateczny bilans walk na granicy po jego stronie to 35 ofiar śmiertelnych i 183 osoby ranne, w większości cywile. Podczas starć w Kirgistanie ponad 100 budynków zostało spalonych lub zniszczonych, w tym dwie szkoły, trzy posterunki graniczne, przedszkole, a także 78 parterowych budynków mieszkalnych. Ze strefy konfliktu ewakuowano 33 tys. cywilów.

Konflikt rozpoczął się w środę od sporu i obrzucania się kamieniami lokalnych mieszkańców na tle dostępu do punktu dystrybucji wody. Znajduje się on na spornym odcinku granicy, a oba kraje roszczą sobie do niego pretensje.

Spór przerodził się w wymianę ognia pomiędzy siłami obu stron. Rozpoczęto ewakuację ludności cywilnej z pobliskich wsi.

Biszkek i Duszanbe oskarżały się wzajemnie o prowokacje i dążenie do eskalacji. 29 kwietnia ogłoszono rozejm.