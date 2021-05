Kłopoty w "aptece świata". Zagrożony światowy program szczepień

Niszcząca fala pandemii w Indiach powoduje, że państwo to ogranicza eksport szczepionek. A to właśnie indyjskie fabryki miały zaopatrywać uboższe kraje globalnego Południa.

Fabryka szczepionek w tarapatach

Przedstawiciele indyjskich przedsiębiorstw nawoływali Stany Zjednoczone do zniesienia zakazu eksportu produktów niezbędnych do produkcji szczepionek. USA nałożyły ograniczenia wywozowe, dbając o wystarczającą podaż preparatów w kraju.Nacisk opinii publicznej w państwach wytwarzających szczepionki, nie tylko w Indiach, już doprowadził do znacznych opóźnień w dystrybucji preparatów do uboższych państw świata. Miały być one zaopatrywane za pomocą wspieranego przez ONZ mechanizmu COVAX.Sukces tego ostatniego opiera się na dotrzymywaniu obietnic przez producentów i państwa. Do tej pory w ramach mechanizmu rozdystrybuowano 65 mln dawek do ponad 120 państw świata. Do końca maja przekazano - w ramach COVAX - około 150 mln szczepionek mniej niż zakładał plan.Wedle oświadczenia Henrietty Fore, dyrektor wykonawczej oenzetowskiej agendy UNICEF, w czerwcu będzie zapewne to kolejne 50 mln dawek poniżej zobowiązań.W pierwszym półroczu to z indyjskich fabryk Serum miała pochodzić znaczna część szczepionek AstraZeneca. Pfizer zobowiązał się do dostarczenia 40 mln dawek do programu w tym roku, lecz znaczna ich większość z tej puli planowana jest na drugie półrocze. Moderna powinna wzmocnić COVAX 500 mln szczepionek, ale te dostawy mają przyjść dopiero w 2022 r.Pewne nadzieje na zwiększenie liczby dostępnych preparatów dla Indii można wiązać z rozpoczęciem produkcji szczepionek w nowych liniach produkcyjnych. Dla przykładu: Serum podpisał w maju umowę z amerykańskim Novovaxem. Na jej podstawie ma powstać ponad miliard dawek takiej samej szczepionki, którą w Polsce będzie produkować Mabion.Wedle „The Economic Times of India” w Indiach preparat ma być zgłoszony do zatwierdzenia przez urzędy kontrolne w sierpniu, po zakończeniu testów. Jeśli przejdzie proces weryfikacji, pierwsze dawki mogą być podawane już we wrześniu. Wedle agencji Reuter, mało prawdopodobne jest jednak wznowienia eksportu szczepionek z Subkontynentu przed październikiem tego roku.