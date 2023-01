Kluczowy dostawca Apple i Google przenosi część produkcji do Meksyku

Przez dekady chińsko-amerykański model współpracy gospodarczej oparty był o swoisty podział pracy - w USA projektowano produkty, Chiny zaś je wytwarzały. Wraz z pogorszeniem się relacji układ ten jednak przestaje działać.

Wypracowany przez lata układ wykorzystywało i nadal wykorzystuje wiele firm, osiągając ogromne zyski.

Jednakże wraz zaostrzeniem się rywalizacji między obiema ekonomicznymi potęgami coraz więcej przedsiębiorstw będzie musiało rozdzielać bazę produkcyjną między część przeznaczoną do obsługi rynku amerykańskiego i część chińską.

Szczególnie wrażliwym obszarem jest elektronika. Dobrym przykładem zachodzących zmian jest tajwański Foxconn.

Foxconn to firma założona w 1974 r. przez tajwańskiego przedsiębiorcę Terry’ego Gou. Specjalizuje się w produkcji elektroniki użytkowej, komputerów, półprzewodników, które wykonuje dla takich znanych marek jak Apple, HP, Google, Sony, czy Nokia.

Foxconna przenosi punkt ciężkości działalności z Azji do Ameryki Płn.

Według serwisu Nikkei Asia rok 2023 ma być dla Foxconna okresem przeniesienia punktu ciężkości jej działalności z Azji do Ameryki Płn. To właśnie ten kontynent, a przede wszystkim Meksyk, ma stać się miejscem kluczowych inwestycji, które firma podejmie w tym roku.

W ostatnich latach Foxconn skupił swoją uwagę również na branży samochodów elektrycznych. W 2021 r. podpisał niewiążące porozumienie ze Stellantis, koncernem powstałym z połączenia Fiat Chrysler i Groupe PSA. Memorandum obejmowało projektowanie półprzewodników do aut elektrycznych.

Inwestycje w Meksyku również dotyczą tej branży. W ostatnich miesiącach Foxconn pozyskał nowych klientów, do których należą amerykańskie start-upy takie jak Fisker, Lordstown czy Indi EV. W związku z tym, uruchomił na terenie Meksyku nowe lokalizacje, które mają zarządzać podległymi Foxconnowi spółkami. Według dziennikarzy Nikkei Asia, firma ta rozważa również trzy lokalizacje dla nowych fabryk, które będą realizowały zamówienia dla nowych klientów – dwa w USA i jedną w Meksyku.

Meksyk przyciąga coraz więcej inwestorów. Powodów jest wiele

Warto zauważyć, że Foxconn nie jest jedynym tajwańskim podmiotem rozwijającym działalność w Ameryce Północnej. Podobne decyzje w ostatnim czasie podjęły takie przedsiębiorstwa jak Compal Electronics, Quanta Computer i Pegatron, również wytwarzające sprzęt elektroniczny dla znanych marek.

Jakie są tego powody? Według Taiwan News istnieją trzy główne przyczyny. Pierwszy, najbardziej prozaiczny powód to wzrost produkcji i zapotrzebowania na auta elektryczne w USA. Zgodnie z tą wersją, tajwańskie firmy nie chcą oddać konkurencji bardzo atrakcyjnego rynku. Drugi powód to szukanie gospodarek o dużej liczbie taniej siły roboczej, co jest częściowo pokłosiem starzenia się społeczeństwa w Chinach. Trzeci i być może najważniejszy powód to rywalizacja chińsko-amerykańska i związane z tym amerykańskie prawodawstwo.

Jednym z takich aktów prawnych jest amerykański Inflation Reduction Act. Choć jego głównym deklarowanym celem jest walka ze skutkami inflacji, to przewiduje również zachęty podatkowe dla firm inwestujących w sektor przemysłowy, a także dla osób kupujących samochody o bardziej ekologicznym napędzie. Dodatkowo seria rozporządzeń dotycząca zakazu transferu technologii do Chin, zmusza do ograniczenia kontaktów biznesowych z Państwem Środka te podmioty, które nie chcą rezygnować ze swojej działalności w USA. Za przykład może posłużyć rozporządzenie z 7 października ubiegłego roku, zgodnie z którym przedsiębiorstwa z sektora półprzewodników, pragnące kontynuować działalność jednocześnie w Chinach i USA, muszą uzyskać na to specjalną licencję. Firmy z Tajwanu nie chcą narażać się USA, wciąż największej gospodarce świata.

