Kolejna wojna wisi na włosku. USA próbują ratować sytuację

Coraz bardziej wrze w bliskowschodnim kotle. Iran zaprezentował swoją hipersoniczną rakietę, a według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, rozmieszcza też artylerię na granicy z Irakiem i szykuje syryjskich ochotników do zamachów na amerykańskie siły w regionie.

Izrael szykuje się do wojny - nie tylko obronnej, ale też do prewencyjnego ataku na irańskie instalacje.

Iran ma nową hipersoniczną rakietę balistyczną krajowej produkcji.

Amerykański sekretarz stanu będzie próbował stabilizować sytuację w regionie podczas wizyty w Arabii Saudyjskiej.

Atom, rakiety balistyczne i hipersoniczne, zamachowcy - w zaklętym kręgu między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem z jednej strony, a Iranem z drugiej, przy sporym - mniej lub bardziej jawnym zaangażowaniu innych państw regionu, a nawet spoza regionu - trwa ciągła próba sił.

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, irańscy przywódcy w Syrii spotkali się w Damaszku, aby zaplanować potencjalny atak i werbować miejscowych do atakowania sił amerykańskich w prowincji Dajr az-Zaur za pomocą improwizowanych materiałów wybuchowych.

Zdaniem ISW może to świadczyć o tym, że Iran przygotowuje się do bezpośrednich ataków na nieliczne siły amerykańskie w Syrii. Dodatkowo wspierane przez Iran lokalne milicje zasygnalizowały gotowość do ataku na amerykańskie wojska w Iraku, a na granicy między tymi dwoma państwami Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej rozmieszcza artylerię.

Amerykanie na celowniku Iranu. I nie tylko oni

Zdaniem ekspertów ISW oznacza to, że irański Korpus "może zaangażować się w krótkoterminowy konflikt zbrojny, aby stawić czoła domniemanym izraelskim zagrożeniom w irackim Kurdystanie".

Wszystko to dzieje się w czasie, gdy ponownie rośnie napięcie związane z irańskim programem nuklearnym. - Nie można pozwolić Iranowi na zdobycie broni jądrowej i nie stanie się to podczas prezydentury Joe Bidena - oświadczył zaledwie dwa dni temu amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. I dodał: - Na stole będą leżeć wszystkie opcje, by zapewnić, że Iran nie wejdzie w posiadanie broni jądrowej.

Od pewnego czasu media donosiły bowiem, że Iran może w krótkim czasie przygotować bombę atomową. W ubiegłym tygodniu Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ogłosiła, że Iran zwiększa zapasy wzbogaconego uranu powyżej limitu ustalonego w międzynarodowej umowie nuklearnej z 2015 roku.

Spór o atom. Czy Iran zagraża swoim rywalom w regionie?

Jak podaje Reuters, irańskie zapasy wzbogaconego uranu wynoszą 4744,5 kg, z czego 114,1 kg to uran wzbogacony do 60 proc. Według MAEA około 42 kg takiego uranu, po dodatkowym wzbogaceniu, wystarczy do wyprodukowania bomby atomowej.

Nie bez powodu Izraelczycy - czy też "Mały Szatan", jak mówi irańska prasa - szykują się nie tylko do obrony, ale też do ataków prewencyjnych, o czym ostrzega premier Benjamin Netanjahu. 29 maja Siły Obronne Izraela rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę dwutygodniowe ćwiczenia. - Musimy przygotować się na najcięższe scenariusze, w których będziemy musieli stawić czoła wielu wyzwaniom - informuje w "Times of Israel" izraelski minister obrony Yoav Gallant.

Równocześnie na jaw wychodzą informacje dotyczące działań bojowych - na przykład dziennik "The Jerusalem Post" poinformował o ataku izraelskich sił powietrznych w syryjskim Aleppo wymierzonym w obiekty należące do tajnej irańskiej jednostki, która zajmuje się tam produkcją precyzyjnych pocisków.

Co krok to potencjalny nowy front dla każdej strony

Odpowiedź Iranu jest znacząca. Zaledwie dwa tygodnie po prezentacji nowej rakiety balistycznej Chorramszahr-4 dziś Iran zaprezentował Fattah - pierwszy pocisk hipersoniczny krajowej produkcji.

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jeden konflikt z dość nieoczekiwanej strony. Tydzień temu afgańscy talibowie zagrozili podbiciem Iranu, bo między tymi krajami narastają napięcia w sporach o wodę. Także Izrael musi liczyć się z potencjalnym konfliktem na zupełnie innym froncie - o podmorskie złoża ropy i gazu z Libanem.

Amerykanie próbują więc stabilizować sytuację, by nie wymknęła się spod kontroli. Służyć ma temu między innymi rozpoczynająca się dziś trzydniowa wizyta amerykańskiego sekretarza stanu w Rijadzie, bo dzięki niej Amerykanie chcą unormować stosunki saudyjsko-izraelskie, wypierając wpływy Iranu i Rosji.