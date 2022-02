Kolejne kraje dołączają do skargi UE na represje handlowe Chin wobec Litwy

Australia chce dołączyć do skargi wniesionej do Światowej Organizacji Handlu (WTO) przez UE przeciwko Chinom w sprawie restrykcji handlowych wobec Litwy – podała w piątek hongkońska prasa. Podobne wnioski złożyły wcześniej Wielka Brytania, USA i Kanada.

Australia ma "znaczące interesy handlowe" związane z tymi konsultacjami w sprawie zarzucanych Chinom zakazów i restrykcji importu, eksportu i usług - poinformowały australijskie władze, ogłaszając formalny wniosek o dołączenie do sporu.Dyrektor instytutu relacji australijsko-chińskich z Uniwersytetu Technologicznego w Sydney James Laurenceson ocenił, że oświadczenie Canberry dało jasno do zrozumienia, że stara się ona zbudować "szeroką koalicję, by oprzeć się chińskiemu przymusowi gospodarczemu".Chiny są największym partnerem handlowym Australii, ale w ostatnich dwóch latach oba kraje toczą spory dyplomatyczne. Pekin angażował w nie również naciski gospodarcze, stosując oficjalne i nieoficjalne ograniczenia w imporcie australijskich towarów.Hongkoński dziennik "SCMP" przypomina, że szefowa australijskiego MSZ Marise Payne spotkała się w tym tygodniu ze swoim litewskim odpowiednikiem Gabrieliusem Landsbergisem. Ministrowie uzgodnili zacieśnienie współpracy w obliczu narastającej presji ze strony Chin.Wolę przystąpienia do sporu z Chinami wyraziły również USA, Wielka Brytania i Kanada. Rząd w Ottawie oświadczył w czwartek, że sprzeciwia się "działaniom o charakterze ekonomicznego wymuszania" i wyraził obawy w związku ze środkami podejmowanymi przez Chiny przeciwko Litwie.Według komentatorów komunistyczne władze ChRL sięgają po dyplomatyczne i gospodarcze środki nacisku na Litwę, by ukarać ją za otwarcie w Wilnie biura przedstawicielskiego Tajwanu. Pekin szczególnie rozgniewało, że biuro ma w nazwie słowo "Tajwan", a nie "Tajpej".Pod koniec stycznia UE skierowała do WTO sprawę przeciwko Chinom, zarzucając im dyskryminujące praktyki handlowe wobec Litwy. Komisja Europejska zgromadziła dowody na istnienie różnych rodzajów ograniczeń dotyczących importu litewskich towarów oraz wywieranie nacisku na przedsiębiorstwa w innych krajach UE, by nie współpracowały z litewskimi firmami.Komunistyczne władze w Pekinie uznają Tajwan za część terytorium ChRL i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym możliwości zbrojnej inwazji. Chiny protestują też przeciwko wszelkim kontaktom z wyspą na szczeblu państwowym. Litwa, podobnie jak większość krajów świata, nie utrzymuje formalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem.