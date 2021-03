Kolejne kraje wstrzymują szczepienia preparatem AstraZeneca

Co najmniej pięć krajów w Europie wstrzymało do tej pory szczepienia preparatem AstraZeneca. Pierwsze o wstrzymaniu szczepień preparatem firmy AstraZeneca poinformowały władze Danii. Podejrzewa się, że specyfik może powodować zakrzepy krwi.

Również Norwegia wstrzymała szczepienia brytyjskim preparatem. Wcześniej szczepienia wstrzymały również Austria, Estonia, Litwa, Łotwa i Luksemburg, a także Włochy i Islandia.

Co najmniej pięć krajów w Europie wstrzymało do tej pory szczepienia preparatem AstraZeneca, a brytyjski regulator rynku leków poinformował, że został on poddany "przeglądowi". W Wielkiej Brytanii podano już ponad 11 mln dawek tej szczepionki, ale na razie agencja ogłosiła, że liczba przypadków zakrzepów wśród osób zaszczepionych nie przekracza normy.

"Możliwy jest poważny efekt uboczny w postaci śmiertelnych zakrzepów krwi" - napisał na Twitterze minister zdrowia Danii Magnus Heunicke. "Działamy wcześnie, aby zbadać, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy" - dodał.



Duńska Krajowa Rada ds. Zdrowia poinformowała w komunikacie o wystąpieniu kilku poważnych przypadków zakrzepów krwi u osób, które zostały zaszczepione preparatem AstraZeneca.



"Wstrzymanie jednej ze szczepionek nie jest łatwą decyzją, ale musimy reagować szybko, gdy istnieje wiedza o możliwych poważnych skutkach ubocznych. Musimy to wyjaśnić, zanim będziemy kontynuować stosowanie szczepionki AstraZeneca" - stwierdził dyrektor Krajowej Rady ds. Zdrowia Soren Brostrom.



Szczepienia preparatem AstraZeneca zostały wstrzymane w Danii na 14 dni, następnie zostanie dokonana nowa ocena sytuacji.

Norweskie władze wstrzymały w czwartek szczepienia przeciw Covid-19 preparatem AstraZeneca, powołując się na wcześniejszą decyzję rządu Danii.

"Wstrzymujemy szczepienia preparatem AstraZeneca, ponieważ chcemy przyjrzeć się bliżej jego skutkom ubocznym. Jest to zgodne z zasadą ostrożności" - powiedział w czwartek na konferencji prasowej Geir Bukholm, dyrektor ds. kontroli zakażeń w norweskim Instytucie Zdrowia Publicznego (FHI).



Bukholm potwierdził, że dochodzenie w tej sprawie niezależnie od Europejskiej Agencji Leków rozpoczęła już Norweska Agencja Leków.

Również włoska Agencja Leków zabroniła w czwartek użycia jednej partii szczepionki przeciw Covid-19 koncernu AstraZeneca. Zostanie ona skierowana do badań. Decyzja, jak podała agencja ANSA, ma związek ze śmiercią 43-letniego żołnierza na Sycylii, zaszczepionego preparatem z tej serii.

W wydanym komunikacie krajowa Agencja Leków poinformowała, że weryfikuje przypadek na podstawie otrzymanej dokumentacji. Próbki szczepionki z tej partii będą poddane analizie w Instytucie Służby Zdrowia.



Nieoficjalnie wiadomo, że wstrzymano użycie preparatu w związku z wydarzeniem na Sycylii, gdzie w środę w wyniku zatrzymania pracy serca zmarł 43-letni żołnierz, służący w miejscowości Augusta. Dzień wcześniej został zaszczepiony przeciwko Covid-19 preparatem AstraZeneca. Zbadane zostaną dawki z tej samej serii.

Islandia również wstrzymała w czwartek szczepienia preparatem AstraZeneca w związku z podejrzeniem, że może on powodować zakrzepy krwi.