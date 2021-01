Kolejne odsłony gospodarczego sojuszu. Gra o Azję

Porozumienie RCEP, ustanawiające największą na świecie strefę wolnego handlu, odsłania kolejne fronty walki o wpływy w świecie Azji. Negocjacje nad umową i same porozumienie okazały się śmiałą i dość udaną próbą Japonii ograniczenia chińskich zapędów do kształtowania Internetu według własnych życzeń. Gra toczy się o dziedzinę gospodarki, która dynamicznie rozwija się w czasach pandemii.

Niepełny sukces

Rozgrywa toczy się dalej

Tym sposobem Tokio udało się odebrać Pekinowi inicjatywę i zbudować „ligę wiarygodnych partnerów”, zdolną do częściowego zrównoważenia przewagi jaką mogło dać Chinom prowadzenie dwustronnych negocjacji w celu przepchnięcia swoich pomysłów.Co więc udało się uzyskać Japonii? RCEP ma gwarantować swobodny przepływ danych między państwami członkowskim i zablokować możliwość przechowywania informacji na centralnych serwerach, czego chciały Chiny. Chińskie firmy nie będą mogły zgodnie z porozumieniem przechowywać w Chinach danych zagranicznych firm i klientów.Nie wszystkie zamierzenia udało się jednak zrealizować. Pekin również użył swoich sojuszników w ASEAN, czyli Kambodży i Birmy, by zakazać żądań udostępniania kodów źródłowych oprogramowania. Chiński sprzeciw opóźnił również decyzję w sprawie mechanizmu rozstrzygania sporów dotyczących e-handlu, która nie znalazła się w ostatecznej wersji umowy.Tym samym zakres regulacji obejmujących handel internetowy jest w RCEP dużo mniejszy niż CPTPP, porozumienia podpisanego w 2018 r. przez Japonię, Australię, Nową Zelandię, Wietnam, Singapur, Brunei, Malezję, Kanadę, Meksyk, Peru i Chile, które zastąpiło porozumienie transpacyficzne (TPP), po tym, jak Donald Trump wycofał udział Stanów Zjednoczonych.Piłka jest jednak cały czas w grze, bowiem Chiny wyraziły zainteresowanie przystąpieniem do porozumienia transpacyficznego, na co Japonia wyrażała nadzieję już wcześniej. Będzie to wymagało od Pekinu chociaż częściowego ugięcia się i wdrożenia bardziej zaawansowanych regulacji dotyczących e-handlu, ale nie tylko.Wobec spodziewanego braku zainteresowania administracji Bidena powrotem do transpacyficznego porozumienia, Tokio szuka innych zainteresowanych. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Wielką Brytanię, Tajlandię i... Tajwan. Z jednej strony ograniczy to Pekinowi możliwość przekształcenia CPTPP wedle własnych życzeń, z drugiej ewentualne członkostwo Tajpej – przez Pekin uznawanego za zbuntowaną prowincję - może całkowicie pogrzebać sprawę.