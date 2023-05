Kolejne problemy słynnego chińskiego dewelopera

Chiński sektor budowlany po raz pierwszy od ponad 1,5 roku zanotował wzrost. Nie wpływa to jednak na sytuację Evergrande, kiedyś jednego z największych graczy, teraz symbolu problemów deweloperów. Spółka zmaga się z kolejnymi pozwami i restrukturyzacją zadłużenia.

Pod koniec kwietnia Evergrande opublikowało przegląd toczących się spraw sądowych z roszczeniami o wartości 30 mln juanów (18 mln zł) lub więcej, według stanu na koniec lutego. Deweloper musi stawić czoła 1317 spraw. W wypadku przegranej może być zmuszony do zapłaty nawet około 312,4 mld juanów (prawie 190 mld zł). Przegląd nie ujawnia charakteru roszczeń, ale najprawdopodobniej większość z nich została złożona przez przedsiębiorstwa budowlane i producentów materiałów budowlanych.

Jednocześnie firma ujawniła, że na koniec lutego łączna wartość jej zobowiązań, z wyłączeniem obligacji krajowych i zagranicznych, wynosiła około 237 mld juanów (ok. 142 mld zł). Zaległości związane ze spłatą odsetek i wykupu obligacji to ciężar o łącznej wartości 247,9 mld juanów (148 mld zł). W związku z długami pod koniec marca developer informował o zamrożeniu aktywów w 154 oddziałach lokalnych.

Evergrande przedstawiło kolejny plan restrukturyzacji zadłużenia. Obejmuje on m.in. opóźnienia wykupu obligacji i odroczenie spłat rat kredytów. Chińskie władze lokalne, posiadające papiery Evergrande, przystały na propozycję, jednak opór wyczuwalny jest wśród zagranicznych inwestorów. W obronie ich interesów stanęła amerykańska firma prawna White & Case. To poważny problem, bowiem w celu zatwierdzenia planu restrukturyzacji długu developer musi pozyskać zgodę posiadaczy 75 proc. wartości obligacji. Do tej pory “tak” powiedzieli inwestorzy kontrolujący nieco ponad 20 proc. wartości obligacji denominowanych w dolarach i ponad 35 proc. obligacji zagranicznych wyemitowanych przez Scenery Journey, będącą częścią grupy Evergrande i gwarantowanych przez jej zagraniczne ramię finansowe Tianji Holding.

Sytuację spółki niewątpliwie poprawiłoby znalezienie nowych inwestorów. To jednak pozostaje bardzo trudnym zadaniem. Tym bardziej, że sytuacja w branży budowlanej nie jest jeszcze w pełni ustabilizowana. Sektor skorzystał, tak jak reszta chińskiej gospodarki, ze zniesienia drakońskich przepisów anty-Covidowych. Czy trend wzrostowy się utrzyma, nie ma pewności, jednak powrót do boomu sprzed kryzysu wydaje się bardzo mało prawdopodobny.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma