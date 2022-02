Kolejne rządy krajów Ameryki Łacińskiej wzywają Putina do zaprzestania inwazji na Ukrainę

Dwa kraje Ameryki Łacińskiej, w których rządy sprawuje lewica – Meksyk i Argentyna – przyłączyły się do grona tych państw regionu, które potępiły rosyjską agresję na Ukrainę, wzywając prezydenta Putina do zaprzestania działań zbrojnych przeciwko temu krajowi.

Podczas gdy w stolicy i kilku innych miastach pierwszego z tych krajów odbywały się demonstracje solidarności z Ukrainą, meksykański minister spraw zagranicznych Marcelo Ebrard wystąpił w czwartek z apelem do prezydenta Putina o wstrzymanie napaści na ten kraj.

"Jest rzeczą oczywistą, że stoimy w obliczu napaści; musimy tę inwazję potęgi jaką jest Rosja, z całą energią potępić" - oświadczył Ebrard.

Z pewnym zaskoczeniem komentatorzy mediów latynoamerykańskich przyjęli w piątek ważny zwrot jaki nastąpił w postawie rządu lewicowego prezydenta Argentyny, Alberto Fernandeza wobec Moskwy, zwłaszcza po jego niedawnej wizycie u prezydenta Putina. Niewiele godzin po tym jak ambasada Ukrainy wystąpiła do rządu argentyńskiego o to by "dał wyraźny sygnał poparcia dla kraju najechanego przez Rosję" argentyńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystąpiło do Moskwy z apelem o zaprzestanie działań zbrojnych wobec Ukrainy.

Komunikat ukazał się w piątkowej prasie argentyńskiej.

Sam prezydent Alberto Fernandez, modyfikując swe prorosyjskie stanowisko wezwał "obie strony konfliktu " do zaniechania użycia siły oraz zaapelował do Rosji o "zaniechanie działań podjętych na terytorium Ukrainy". Apeluje też do "obu stron" o "powrót do stołu negocjacji".

Argentyński MSZ idąc m.in. w m.in. ślady sąsiedniego Urugwaju, Kolumbii, a także m.in. Dominikany zdecydowanie potępił "użycie siły przez Rosję" i wyraził "głębokie ubolewanie z powodu eskalacji przemocy" wzywając prezydenta Rosji do "poszanowania zasady suwerenności państw oraz integralności ich terytoriów".

Komunikat zawiera też wezwanie do wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy i potępia "stosowanie morderczych broni przeciwko ukraińskiej ludności"

W Chile konserwatywny prezydent Sebastian Pinera i lewicowy polityk Gabriel Boric, który po wygranych wyborach obejmie po nim w przyszłym miesiącu stanowisko szefa państwa, w wydanych w piątek oświadczeniach potępili rosyjską inwazję w Ukrainie.

Michael Shifter, cieszący się dużym prestiżem w regionie prezes międzynarodowego think-tanku Inter-American Dialogue komentując coraz bardziej zdecydowaną krytykę i potępienie wojny wszczętej przez prezydenta Rosji przeciwko Ukrainie, napisał: Rosja, w gruncie rzeczy, ma bardzo ograniczoną ofertę korzyści handlowych i gospodarczych jakie mogłaby zaproponować państwom regionu za wsparcie jej działań.