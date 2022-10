Kolejne testy rakietowe Korei Północnej

Korea Północna. wystrzeliła w niedzielę nad ranem czasu lokalnego dwa pociski balistyczne krótkiego zasięgu - poinformował sztab generalny armii południowokoreańskiej. Pociski po pokonaniu ok. 350 km i osiągnięciu wysokości ok. 100 km, spadły do morza między Półwyspem Koreańskim i Japonią.

Według komunikatu sztabu pociski wystrzelono z rejonu nadmorskiego miasta Munchon w Korei Północnej.

Odpalenie pocisków potwierdził wiceminister obrony Japonii Toshiro Ino, który określił je jako "absolutnie niedopuszczalne" i zagrażające pokojowi i bezpieczeństwu nie tylko w regionie ale i na całym świecie.

Według Ino pociski mogły być odpalone z okrętu podwodnego, co zwiększałoby zagrożenie bowiem takie testy są trudniejsze do wcześniejszego wykrycia.

Były to już siódme z kolei testy rakietowe Korei Północnej po zakończeniu dwudniowych manewrów wojsk USA i Korei Południowej z udziałem sił powietrznych i morskich.

Pjongjang wcześniej sygnalizował, że skierowanie - w odpowiedzi na te testy - amerykańskiego lotniskowca USS "Ronald Reagan" na wody w pobliżu jej brzegów dodatkowo podsyca napięcie w regionie.

