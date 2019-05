Kolejny kandydat włącza się w walkę o schedę po May

Brytyjski minister spraw wewnętrznych Sajid Javid ogłosił, że ma zamiar wystartować w wewnętrznych partyjnych wyborach nowego lidera rządzącej Partii Konserwatywnej, który zajmie miejsce ustępującej ze stanowiska premier Theresy May.

49-letni polityk, który jako syn pakistańskiego kierowcy autobusu z Rochdale jest pierwszym szefem MSW wywodzącym się z mniejszości etnicznej, zapowiedział, że konieczne jest "odbudowanie zaufania, zjednoczenie kraju i stworzenie nowych możliwości (rozwoju) dla całego Zjednoczonego Królestwa", ale podkreślił, że "pierwszym i głównym zadaniem jest doprowadzenie do brexitu".

W kampanii referendalnej z 2016 roku Javid był zwolennikiem pozostania we Wspólnocie, ale po wyniku głosowania zmienił stanowisko i stał się zwolennikiem opuszczenia Unii Europejskiej przy zachowaniu bliskich więzów handlowych z Unią i współpracy w zakresie bezpieczeństwa.



Przed wejściem do polityki i objęciem w 2010 roku miejsca w Izbie Gmin obecny szef MSW był dyrektorem zarządzającym brytyjskiej filii Deutsche Banku.



Javid jest dziewiątym kandydatem, który ogłosił zamiar ubiegania się o schedę po May, która w piątek zapowiedziała, że 10 czerwca zrezygnuje ze stanowiska liderki Partii Konserwatywnej, a na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii zostanie do czasu wyboru jej następcy.



Wśród faworytów w tych partyjnych wyborach wymieniani są: były minister spraw zagranicznych i jeden z liderów kampanii na rzecz brexitu Boris Johnson, a także obecny szef dyplomacji Jeremy Hunt.



Swoje kandydatury zgłosili też m.in. były minister ds. brexitu Dominic Raab, była liderka klubu Partii Konserwatywnej w Izbie Gmin Andrea Leadsom, wpływowy minister środowiska Michael Gove oraz minister rozwoju międzynarodowego Rory Stewart.



Pełna lista ubiegających się o stanowisko przywódcy torysów powinna być znana najpóźniej w tygodniu rozpoczynającym się 10 czerwca. W kolejnych tygodniach posłowie Partii Konserwatywnej przeprowadzą serię głosowań, która ma wyłonić dwóch kandydatów. Ostatecznego wyboru dokona około 160 tys. członków ugrupowania.



Według planów proces wyłonienia następcy May powinien skończyć się najpóźniej w połowie lipca, a nowy szef torysów przejmie także urząd premiera.