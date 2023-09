Kolejny kraj zakazuje eksportu cennych surowców

Malezja korzystając z popytu na świecie, idzie w ślady Indonezji zakazując eksportu minerałów ziem rzadkich.

11 września podczas przemówienia podsumowującego połowę realizacji Dwunastego Planu Ekonomicznego Malezji, premier tego kraju, Anwar Ibrahim, zapowiedział wprowadzenie zakazu eksportu nieprzetworzonych minerałów ziem rzadkich. Tym samym kraj podąża w ślady sąsiedniej, Indonezji, która z powodzeniem stosuje tą taktykę od kilku lat.

Mali producenci minerałów ziem rzadkich nabierają na znaczeniu

Zdaniem premiera Anwara zakaz pozwoli na zapobieżenie wyzyskowi oraz przyczyni się do rozwoju kraju. Decyzja ta zapadła pomimo, że Malezja posiada stosunkowo niewielkie złoża minerałów ziem rzadkich, oceniane przez Amerykańską Agencję Pomiarów Geologicznych na 30 tysięcy ton. Dla porównania szacuje się, że Chiny posiadają zasoby w liczbie 44 milionów ton. W obliczu narastającej rywalizacji pomiędzy USA a ChRL i próbami dywersyfikacji dostaw przez Zachód mniejsi producenci zyskują gwałtownie na znaczeniu. Jest to zarazem szansą, ale i zagrożeniem.

Zwiększone zainteresowanie surowcami jest polem do nadużyć. W ostatnich tygodniach Malezyjska Agencja Antykorupcyjna toczy postępowanie w sprawie kradzieży (nielegalnego wydobycia) minerałów ziem rzadkich w stanie Kedah, zaś policja dokonała aresztowań w związku z przemytem ludzi i pracą niewolniczą w kopalniach takich surowców.

Jednocześnie jest to wielka szansa dla poszczególnych krajów. Zdaniem premiera Malezji do 2025 r., przemysł minerałów ziem rzadkich przyniesie budżetowi państwa ponad 2 mld USD zysku. Dodatkowo oczekuje się, że w związku z wydobyciem i przetwórstwem powstanie ok 7000 nowych miejsc pracy.

Decyzja premiera Anwara spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem w kraju. Jest też wyraźnym nawiązaniem do polityki prezydenta Indonezji Joko Widodo (Jokowiego), który już wcześniej wprowadził podobne restrykcje.

Pomimo wytoczonego przez Unię Europejską procesu przed WTO, polityka Jokowiego wydaje się przynosić pozytywne efekty dla kraju, gdzie powstają nowe zakłady przetwórstwa niklu i boksytów. W ostatnich tygodniach również Chiny zaczęły wprowadzać ograniczenia dotyczące eksportu gallu i germanu. Warto przy tym zwrócić uwagę, że chińskie restrykcje to element rywalizacji z USA, które nakładają kolejne sankcje na Pekin.

Stopniowy rozkład systemu opartego o zasady WTO i dominację USA

Obostrzenia w Indonezji są niekiedy (i raczej niesłusznie) postrzegane jako „antyzachodnie”, dotykają bowiem w szczególności firmy z USA i UE, które wcześniej tanio eksploatowały surowce kraju. Stąd między innymi pozew przed WTO ze strony Brukseli. W wypadku Malezji, tradycyjnego sojusznika Zachodu, sytuacja wygląda nieco inaczej. Nie ma bowiem dominującego odbiorcy, zaś motywacja jest wyraźnie ekonomiczna, bazująca na sukcesie Indonezji.

Wydaje się, że jest to kolejny kamyczek do stopniowego rozkładu globalnego systemu ekonomicznego opartego o zasady WTO i dominację reguł stworzonych przez USA. Malezja jest kolejnym krajem, który poprzez punktowe regulacje eksportowe chce wspierać rozwój przemysłu na własnym terenie, a nie tylko być źródłem surowców dla dominującego w globalnym systemie gospodarczym Zachodu, a także zużywających coraz więcej surowców Chin. Zresztą same USA wydają się porzucać stworzony przez siebie system w ramach rywalizacji z Chinami, co tylko zachęca inne kraje do samodzielnego sięgnięcia po rozwiązania protekcjonistyczne.