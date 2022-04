Kolejny "Mocny Konwój" z pomocą humanitarną dotarł z Polski na Ukrainę

Kolejny "Mocny Konwój" dotarł z Polski na Ukrainę; przekazana została m.in. woda dla najbardziej potrzebujących miast, takich jak Mariupol, Żytomierz, Charków i Irpień - poinformował PAP szef konwoju Marek Mocny.

W środę na granicę w Korczowej dostarczono w ramach "Mocnego Konwoju" kolejną partię pomocy dla Ukrainy; sześć busów i trzy tiry przywiozły wodę i inne towary. "Łącznie to 100 tys. sztuk butelek wody dla Żytomierza, Charkowa i Mariupola" - powiedział Marek Mocny.

"W Korczowej wodę przeładowaliśmy do ukraińskich tirów, które zawiozą ja do Kijowa, a z Kijowa do wszystkich miejsc, gdzie tej wody najbardziej potrzeba" - dodał. Przyznał, że chodzi głównie o Mariupol, Charków, Żytomierz i Irpień.

Z kolei żywność została przeładowana do pojazdów, którymi uczestnicy konwoju ruszyli do Jasienicy w obwodzie lwowskim. Tam przekazali m.in. żywność i środki czystości dla uchodźców.

"Mocny Konwój", który przybrał już formę fundacji, organizuje pomoc dla uchodźców od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Świadczy ją zarówno na terytorium Polski, jak i Ukrainy. Ruch powstał ad hoc, od ogłoszenia na Facebooku tuż po wybuchu wojny.

Cała akcja została nazwana "Mocny Konwój" od nazwiska pomysłodawcy Marka Mocnego. Obecnie z konwojem współpracują ludzie z całej Polski i z zagranicy, przekazując różnego rodzaju pomoc dla Ukrainy i dla uchodźców z tego kraju.

Z Kijowa Piotr Śmiłowicz