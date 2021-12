Kolumbia: Burmistrzowie 12 miast wzywają do przyjmowania "bez uprzedzeń" uchodźców z Wenezueli

Burmistrzowie dwunastu miast Kolumbii, w tym stolicy- Bogoty wystosowali w poniedziałek wspólne oświadczenie, w którym apelują do ich mieszkańców, aby przyjmowali „bez ksenofobicznych uprzedzeń” uchodźców i migrantów z Wenezueli.

Burmistrzowie dwunastu miast Kolumbii, w tym stolicy- Bogoty -ogłosili w poniedziałek wspólne oświadczenie, w którym apelują do ich mieszkańców, by przyjmowali "bez ksenofobicznych uprzedzeń" uchodźców i migrantów z Wenezueli.

Inicjatywa ta wspierana przez urząd Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców (UNCHR) oraz Stowarzyszenie Miast Kolumbii ma na celu integrowanie do społeczeństwa kolumbijskiego przybyszów z Wenezueli, która przeżywa głęboki kryzys gospodarczy i polityczny. W oświadczeniu podkreśla się, że migranci "mogą wiele wnieść do życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego kraju, który ich przyjął".

Kolumbijscy burmistrzowie postanowili wystąpić z tym apelem mimo iż rozumieją, że "sytuacja w której przyszło nam żyć w czasie pandemii nie była i nie jest łatwa, że zarówno my, Kolumbijczycy, jak i migranci z Wenezueli zmagamy się z surowymi realiami życia codziennego, jak bezrobocie i trudności w dostępie do opieki medycznej, do szkół, a także jeśli chodzi o zaspokajanie w realiach pandemii naszych elementarnych potrzeb życiowych".

Według stowarzyszenia "Migracja Kolumbia", w kraju tym przebywa obecnie około dwóch milionów emigrantów i uchodźców z Wenezueli rządzonej przez Nicolasa Maduro, z czego prawie 400 tys. w samej stolicy Kolumbii, Bogocie.