Kolumbia: W zamieszkach w więzieniu zginęło 23 osób, 83 jest rannych

Kolumbijskie władze poinformowały w niedzielę, że w wyniku zamieszek w więzieniu w Bogocie zginęło 23 więźniów, a 83 jest rannych. Zamieszki wybuchły z powodu złych warunków, w których przetrzymywani są więźniowie, obawiający się rozprzestrzenienia koronawirusa.

Minister sprawiedliwości przekazał, że siedmiu strażników zostało rannych, z czego dwóch jest w stanie krytycznym.

Filmiki udostępniane przez więźniów online pokazują pożary w kilku więzieniach w kraju, więźniów znajdujących się poza celami i narzekających na warunki - podaje Associated Press.

Do tej pory w kraju potwierdzono 231 zakażeń, a dwie osoby zmarły. Władze zaprzeczają, by zakażenia miały miejsce w więzieniach. We wtorek wieczorem w Kolumbii mają zostać wprowadzone ograniczenia w ruchu obywateli.