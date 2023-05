Kolumbia: Wojsko przechwyciło największy "narkotykowy okręt podwodny"

Marynarka wojenna Kolumbii poinformowała w piątek o przechwyceniu okrętu podwodnego należącego do organizacji przestępczej na pokładzie którego znaleziono trzy tony kokainy.

Półzanurzalna jednostka, o długości około 30 i szerokości trzech metrów, została przechwycona we wtorek w drodze do Ameryki Środkowej, jednym z najbardziej popularnych szlaków przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych, największego na świecie konsumenta kolumbijskiej kokainy - podała agencja AFP.

Zatrzymani członkowie załogi - w wieku 45, 54 i 63 lat - są Kolumbijczykami i utrzymują, że zostali "zmuszeni przez organizację zajmującą się handlem narkotykami" do przetransportowania łodzi podwodnej do Ameryki Środkowej.

AFP wyjaśnia, że przez ostatnie trzy dekady kolumbijska marynarka zarekwirowała 228 takich półzanurzonych jednostek, które nigdy nie znajdują się całkowicie pod wodą, jednak są używane przez handlarzy w celu ukrycia transportów narkotyków przed strażą przybrzeżną i innymi służbami.

Wartość skonfiskowanej kokainy oszacowano na około 103 miliony dolarów.