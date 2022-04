Komisarz Ferreira: cała UE patrzy z podziwem i szacunkiem na Polskę i inne kraje graniczne

Cała UE patrzy z podziwem i szacunkiem na Polskę i inne kraje graniczne, których mieszkańcy pokazują najlepszą stronę człowieczeństwa. Jestem pod wrażeniem ludzi hojnie otwierających domy i serca dla ukraińskich uchodźców oraz sprawnej organizacji pomocy na różnych poziomach - napisała na Twitterze unijna komisarz Elisa Ferreira.

"Moje najserdeczniejsze podziękowania za gościnę dla: Grzegorza Pudy, Władysława Ortyla, Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Rafała Trzaskowskiego, Adama Struzika, Ewy Leniart, Konrada Fijołka i niezliczonych NGOs/wolontariuszy pracujących niestrudzenie na miejscu: Pokazujecie prawdziwe znaczenie unijnej solidarności" - dodała.

Komisarz była w Polsce w dniach 5-6 kwietnia.

Polacy wykazują się wspaniałym sercem pomagając uchodźcom z Ukrainy, natomiast za tym idą też koszty. Jako instytucje UE staramy się, aby obecne fundusze przekierować na potrzeby związane z tą sytuacją - powiedziała we wtorek Ferreira na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej.

Podczas wizyty na tym przejściu w województwie podkarpackim komisarz Ferreira wraz z przewodniczącym Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) Parlamentu Europejskiego Younousem Omarjee spotkali się z ministrem funduszy i polityki regionalnej Grzegorzem Pudą oraz wojewodą podkarpacką Ewą Leniart. Celem wizyty było przedyskutowanie możliwości wykorzystania funduszy UE na niezbędne działania związane z pobytem w Polsce obywateli Ukrainy, którzy uciekają z kraju w związku z rosyjską inwazją.

"Jesteśmy dziś tutaj po to, aby podziękować wszystkim Polakom, osobom prywatnym, administracji, instytucjom pozarządowym za wspaniałe wsparcie i wysiłek, którego udzielają w tej trudnej sytuacji, aby wesprzeć uciekinierów i ofiary tej niesprawiedliwej wojny" - powiedziała Ferreira.

"Istotną sprawą jest to, że nie jest to tylko kwestia ataku Rosji na Ukrainę, ta sprawa jest o wiele bardziej szeroka. Tu chodzi o ochronę naszych uniwersalnych europejskich wartości, takich jak demokracja, wolność, szacunek i solidarność. W tym zakresie musimy połączyć nasze siły i działać razem, tak aby wygrać" - podkreśliła. Dodała, że "Polacy wykazują się wspaniałym sercem i podejściem, natomiast serce to nie wszystko".

"Za tym idą też koszty, więc my jako instytucje Unii Europejskiej staramy się wdrożyć środki pomocowe, aby fundusze, które już mamy przekierować na potrzeby związane z obecną sytuacją. Polska od dawna jest w Europie i cała Europa stoi za Polską. Mam nadzieję, że będziemy wspierać polskie inicjatywy również w kwestiach finansowych" - podsumowała.

Minister Puda zaznaczył, że cały czas trwają działania, "aby Komisja Europejska rozpatrzyła możliwość nowych funduszy, które mają wspierać Polaków, którzy dali schronienie i pomoc uchodźcom z Ukrainy".

"Nasz kraj jest na pierwszej linii frontu pomiędzy Ukrainą a Europą, w związku z tym udaje nam się przekonywać Komisję Europejską, aby ta pomoc była sprawiedliwa, ale również, żeby była ona w ramach solidarności europejskiej" - podkreślił Puda.

"Agresja Rosji na Ukrainę jest działaniem nieuprawnionym, nie ma na to zgody ani Polski ani żadnego kraju europejskiego. Jednak, żeby pomagać potrzebujemy nowych środków finansowych. To wyzwanie dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, ponieważ ta wojna to nie jest wojna Rosji z Ukrainą, ale wojna Rosji przeciwko cywilizacji Zachodu i przeciwko całej Unii Europejskiej" - powiedział.

Łukasz Osiński