Komisarz Johansson: nie wierzcie w kłamstwa Putina; jeśli uciekasz przed wojną Putina, jesteś mile widziany w UE

Około 130 tys. obywateli krajów trzecich już wjechało do Unii Europejskiej z Ukrainy, w tym tysiące Hindusów, Nigeryjczyków i obywateli Turcji. Nie wierzcie w kłamstwa Putina. Jeśli uciekasz przed wojną Putina, jesteś mile widziany w Unii Europejskiej - mówiła podczas debaty w PE unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.

Jak zauważyła, z budżetu UE przeznaczono ponad 500 mln euro na pomoc humanitarną na Ukrainie i poza nią. "Zapewniliśmy: 120 mln euro wsparcia budżetowego dla Ukrainy, 1,2 mld euro pożyczek awaryjnych, 85 mln euro na pomoc humanitarną, żywność, wodę, lekarstwa i podstawowe potrzeby oraz 5 mln euro na pokrycie podstawowych potrzeb uchodźców w Mołdawii" - podała.

Podkreśliła, że za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności 27 państw członkowskich i Norwegia wspierają Ukrainę. "Słowacja i Polska również zwróciły się o pomoc za pośrednictwem mechanizmu. Współpracujemy z ONZ, Czerwonym Krzyżem, aby upewnić się, że pomoc trafia na Ukrainę. Dziś wzywamy do otwarcia korytarzy humanitarnych" - podkreśliła.

Wskazała na znaczenie jednomyślnej decyzji UE o uruchomienie dyrektywy o ochronie tymczasowej. "Jak dobrze wiecie, ta dyrektywa ma ponad 20 lat. Nigdy wcześniej nie był uruchamiana. Nigdy!(...) To wyjątkowy i historyczny moment. I myślę, że w tej chwili powinniśmy być dumni. Decyzja była jednomyślna" - powiedziała.

Dzięki dyrektywie - tłumaczyła - ludzie, uciekający przed wojną na Ukrainie, będą mogli znaleźć pracę, wysłać swoje dzieci do szkoły, zdobyć mieszkanie, uzyskać opiekę społeczną i medyczną.

Jak tłumaczyła, ochrona w dyrektywie dotyczy: obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, uchodźców mieszkających na Ukrainie, jak uchodźcy afgańscy, którzy ponownie przeżywają koszmar nagłego exodusu albo Białorusini, którzy uciekli przed reżimem Łukaszenki.

"Dyrektywa o ochronie tymczasowej nie ma zastosowania do studentów i turystów z innych krajów lub innych osób posiadających zezwolenia krótkoterminowe. Już niedługo przedstawimy wskazówki, jak praktycznie wdrożyć dyrektywę. Platforma solidarności będzie udostępniać informacje na temat zdolności przyjmowania i potrzeby wsparcia. (...) Oczywiste jest, że wszyscy, którzy uciekają przed wojną, muszą zostać wpuszczeni do Unii Europejskiej. To oczywiste i tak się dzieje" - powiedziała.

Zaznaczyła, że państwa członkowskie robią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc obywatelom krajów trzecich w bezpiecznym powrocie do domu. "Rzeczywistość jest taka, że około 130 tys. obywateli krajów trzecich już wjechało do Unii Europejskiej z Ukrainy. W tym tysiące Hindusów, Nigeryjczyków i obywateli Turcji. Nie wierzcie w kłamstwa Putina. Jeśli uciekasz przed wojną Putina, jesteś mile widziany w Unii Europejskiej. W 12 dni przyjęliśmy dwa miliony uchodźców. To taka sama liczba, jaką Unia Europejska otrzymała łącznie w latach 2015 i 2016" - powiedziała.

Mówiła, że ponad milion uchodźców jest w Polsce, prawie pół miliona w Rumunii, 170 tys. na Węgrzech i 130 tys. na Słowacji. "Państwa członkowskie wykonały niezwykłą pracę. Tworzenie i wdrażanie planów awaryjnych. Otwarcie nowych przejść granicznych i uproszczenie procedur. Lokalne władze zapewniają recepcję i pomoc medyczną, pracując ramię w ramię z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi. Wiele osób szybko przenosi się do przyjaciół i rodziny, do państw członkowskich z liczną diasporą ukraińską" - mówiła.

Poinformowała, że poza Estonią żadne inne państwa członkowskie nie zwróciły się jeszcze o wsparcie Frontexu. "Trwają konsultacje dotyczące ewentualnego wsparcia Frontexu dla Mołdawii. Europol również monitoruje sytuację i wyśle na Słowację dwóch funkcjonariuszy, aby pomogli w kontroli bezpieczeństwa. Trwają przygotowania do możliwych podobnych wdrożeń na Węgrzech i w Rumunii. Oceniane jest również wsparcie Europolu dla Mołdawii" - zaznaczyła.

Oprócz solidarności i jedności - jak podkreśliła - potrzebujemy pieniędzy. Pieniądze nie tylko na przyjęcie uchodźców w tej chwili, ale także pomoc w edukacji, pracy, mieszkalnictwie. Na integrację w naszych społeczeństwach. Dziś proponujemy, w kolejnej bezprecedensowej decyzji, aby dać państwom członkowskim większą elastyczność w wykorzystywaniu 420 mln euro z naszych funduszy na sprawy wewnętrzne. To niewydane pieniądze z poprzednich wieloletnich ram finansowych. To umożliwienie państwom członkowskim jeszcze jednego roku na wydatkowanie przydzielonych środków i elastyczność w zmianie priorytetów, tak aby państwa członkowskie mogły przeznaczyć więcej pieniędzy na integrację i wsparcie osób uciekających przed wojną na Ukrainie" - wyjaśniła

W ten sam sposób - jak tłumaczyła - "uwolnimy pieniądze w ramach Funduszu Spójności, Europejskiego Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego". "Zaproponujemy również dzisiaj wprowadzenie zmian w naszych zasadach finansowania Funduszu Azylu i Migracji dla obecnych WRF" - powiedziała.

Mówiła, że liczy na to, że w tym Parlamencie bezzwłocznie przyjęte zostaną te wnioski. "Czasu jest mało, a potrzeba duża" -powiedziała.

Z Brukseli Łukasz Osiński