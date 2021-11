Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka apeluje o rozwiązanie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet wezwała w środę Białoruś i Polskę do pilnego rozwiązania kryzysu migracyjnego. Podkreśliła, że duża liczba migrantów i uchodźców jest w rozpaczliwej sytuacji, przebywając tam w prawie już mroźnej pogodzie.

"Wzywam zaangażowane państwa do podjęcia natychmiastowych kroków w celu deeskalacji i rozwiązania tej niedopuszczalnej sytuacji zgodnie z ich zobowiązaniami, wynikającymi z międzynarodowego prawa, praw człowieka i prawa dotyczącego uchodźców" - głosi cytowane przez UN News oświadczenie Bachelet.

Portal ONZ przypomina, że Polska, a także Litwa i Łotwa, które są członkami Unii Europejskiej, odnotowały w ostatnich miesiącach wzrost liczby migrantów, próbujących dostać się na tereny tych krajów z Białorusi. Tysiące z nich pochodzi z Bliskiego Wschodu i przez Białoruś usiłuje przedostać się na terytorium UE.

Powołując się na media UN News zwraca uwagę, że kryzys narasta od czasu, gdy UE nałożyła sankcje na reżim w Mińsku za stłumienie prodemokratycznych protestów w następstwie wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku, które opozycja uznaje za sfałszowane. Z potępieniem spotkało się też wymuszenie w maju przez Białoruś lądowania lecącego nad jej terytorium samolotu, na którego pokładzie znajdował się opozycyjny bloger, Raman Pratasiewicz z narzeczoną.

"UE oskarżyła Białoruś o zaaranżowanie kryzysu migracyjnego, czemu kraj ten zaprzeczył" -podał UN News.

Jak zaznaczył, w tym tygodniu Polska wysłała tysiące żołnierzy na granicę po tym, jak migranci próbowali przedostać się do kraju.

"Silnie skoncentrowane na bezpieczeństwie i politycznie nacechowane reakcje obu stron, w tym rozmieszczenie więcej wojsk oraz towarzysząca im podżegająca retoryka służą jedynie zaostrzeniu bezbronności i ryzyka, na jakie narażeni są migranci i uchodźcy" - stwierdziła w środę Bachelet.

Wezwała stosowne władze do zapewnienia, że "prawa człowieka tych osób są sprawą nadrzędną" oraz zaapelowała o współpracę w celu ochrony życia i godności osób, które utknęły na granicy. Nawoływała do umożliwienia personelowi organizacji humanitarnych, przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzom i prawnikom dostępu do objętego kryzysem obszaru.

Zdaniem Bachelet, zgodnie z prawem międzynarodowym, nikomu nie można zabronić ubiegania się o azyl i podobne formy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Poszczególne przypadki należy rozpatrywać indywidualnie.

"W ciągu ostatnich kilku miesięcy zginęło już kilka osób; rządy w regionie nie mogą stać z boku i pozwalać na utratę kolejnych istnień ludzkich. Państwa mają obowiązek chronić prawo do życia. (…) Setki mężczyzn, kobiet i dzieci nie mogą być zmuszone do spędzenia kolejnej nocy na mrozie bez odpowiedniego schronienia, jedzenia, wody i opieki medycznej" - nawoływała Bachelet.

Według zapowiedzi w czwartek sytuacja na granicy stanie się przedmiotem obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski