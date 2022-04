Komisarz ONZ: jestem przerażona obrazami z Buczy; możliwe, że doszło do zbrodni wojennych

Jestem przerażona obrazami ciał martwych cywilów w Buczy na Ukrainie; dobiegające nas informacje wskazują na to, że mogło tam dojść do zbrodni wojennych i poważnych naruszeń prawa międzynarodowego - przekazała w poniedziałek Wysoka Komisarz NZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet

"Informacje płynące do nas z Buczy i innych terenów budzą poważne i niepokojące pytania dotyczące możliwych zbrodni wojennych, jak również poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i ciężkiego pogwałcenia międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka" - napisała Bachelet w oświadczeniu.

Komisarz dodała, że wszystkie ciała muszą zostać ekshumowane i zidentyfikowane, tak by można było powiadomić rodziny zmarłych i ustalić przyczynę śmierci. Uzupełniła, że należy podjąć wszelkie środki w celu zabezpieczenie dowodów.

"To niezbędne, by podjąć wszelkie wysiłki mające zapewnić niezależne i skuteczne śledztwo w sprawie tego, co wydarzyło się w Buczy, które zagwarantowałoby prawdę, sprawiedliwość i odpowiedzialność, jak również rekompensaty i zadośćuczynienie dla ofiar i ich rodzin" - podkreśliła Bachelet.