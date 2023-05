Komisarz UE ds. budżetu: odmrożenie funduszy dla Węgier możliwe nawet po powołaniu nowej KE

Procedura praworządności, w wyniku której Komisja Europejska wstrzymuje miliardy euro z unijnych funduszy dla Węgier, nie ma ograniczeń czasowych i może zostać zakończona nawet po powołaniu nowej KE po europejskich wyborach w 2024 roku - stwierdził unijny komisarz ds. budżetu Johannes Hahn podczas przesłuchania w Parlamencie Europejskim.

"Wciąż pozostaje wiele kwestii do rozwiązania, więc nie jesteśmy jeszcze blisko mety" - stwierdził Hahn, cytowany przez portal Euronews.

Podkreślił, że jak dotąd rząd w Budapeszcie nie spełnił warunków na takim poziomie, jakiego oczekuje KE. Dodał jednak, że utworzenie Urzędu ds. Uczciwości, mającego przeciwdziałać korupcji, a także węgierskie ustawodawstwo w zakresie praworządności, to kroki w dobrym kierunku.

"Piłka jest po węgierskiej stronie. Węgrzy muszą podjąć decyzję, a nie tylko składać oświadczenia" - stwierdził komisarz.

Wcześniej węgierscy politycy podkreślali, że porozumienie z Brukselą w sprawie odmrożenia funduszy jest bliskie. Budapeszt twierdzi jednocześnie, że KE zmienia swoje oczekiwania względem Węgier. "Powiedzieliśmy kilka razy jasno, czego oczekujemy i nie zmieniliśmy warunków, jak twierdzi strona węgierska" - zaznaczył Hahn.

Komisarz odniósł się także do braku porozumienia pomiędzy Budapesztem a Brukselą w sprawie programu Erasmus. Stwierdził, że kwestia zasiadania polityków w radach fundacji uniwersytetów powinna zostać rozwiązana do połowy lipca, aby umożliwić młodym Węgrom uczestnictwo w programie wymiany studentów.

"Kilkakrotnie dałem jasno do zrozumienia, że istnieje realne ryzyko, iż studenci z tych uniwersytetów nie będą mogli uczestniczyć w programie w nadchodzących semestrach" - powiedział Hahn.

W grudniu 2022 roku Rada UE przyjęła węgierski Krajowy Plan Odbudowy o wartości 5,8 mld euro, jednak uzależniła wypłaty od spełnienia 27 warunków, określanych "super kamieniami milowymi". Jednocześnie zamrożone pozostaje 6,3 mld euro w ramach funduszu spójności.

Pierwotnie rząd Viktora Orbana dobrowolnie zobowiązał się do zrealizowania zaleceń KE do końca marca, jednak pomimo zapowiedzi węgierskich polityków, że porozumienie jest bliskie, jeszcze do niego nie doszło.

Z Budapesztu Marcin Furdyna