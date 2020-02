Komisarz UE ds. zdrowia: Włochy wprowadziły zdecydowane kroki w walce z koronawirusem

Komisarz UE ds. zdrowia Stela Kiriakidu wyraziła w środę w Rzymie solidarność z Włochami, zmagającymi się z kryzysem na tle szerzenia się koronawirusa. Oceniła, że władze podjęły zdecydowane i szybkie kroki, by temu zaradzić. Zaufanie do Włoch ma też WHO.

Obecny również w Wiecznym Mieście dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę Hans Kluge zapewnił, że nie ma powodów do paniki.

Komisarz EU po spotkaniu z włoskim ministrem zdrowia Roberto Speranzą powiedziała na konferencji prasowej: "Komisja Europejska od razu postanowiła wyrazić absolutną solidarność z Włochami i z personelem w terenie, bo wprowadzono natychmiast zdecydowane i szybkie kroki, by zredukować zagrożenie ze strony tego wirusa".

Z kolei przedstawiciel WHO oświadczył odnosząc się do sytuacji we Włoszech: "Nie należy ulegać panice, należy całkowicie ufać w to, co robi włoskie Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Obroną Cywilną".

Kluge położył nacisk na to, że wskaźnik śmiertelności z powodu normalnej sezonowej grypy jest nieznacznie mniejszy od tego w wyniku koronawirusa, czyli około 2 procent. W Chinach, zaznaczył, obniżył się do 1 proc.

Zdaniem Kluge jest za wcześnie na to, aby obliczyć wskaźnik śmiertelności w przypadku Włoch. Wydaje się, ocenił, iż jest on "nieco wyższy".

"Jednak za wcześnie na to, by o tym mówić. Umierają osoby powyżej 65 roku życia, mające osłabiony system immunologiczny, osoby bardziej narażone, także w przypadku zwykłej grypy" - ocenił.

Najnowszy bilans szerzenia się koronawirusa we Włoszech to 12 ofiar śmiertelnych, 374 zarażonych. Przypadki zarażeń potwierdzono w 10 z 20 regionów kraju.

Z Rzymu Sylwia Wysocka