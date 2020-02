Komisarz UE interweniuje w państwach członkowskich w sprawie delfinów

Unijny komisarz ds. oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkeviczius napisał list do 22 państw Unii Europejskiej na temat przypadkowych połowów delfinów i innych zwierząt morskich na wodach UE, zwłaszcza w Zatoce Biskajskiej i na Morzu Celtyckim. Chce współpracy w znalezieniu rozwiązanie tej sytuacji.

Jak informuje komisarz, 1,2 tys. martwych delfinów zostało wyrzuconych na plaże Zatoki Biskajskiej od grudnia 2018 r. do marca 2019 r. i prawdopodobnie w tym roku ich liczba wzrośnie. Większość tych delfinów miała rany od narzędzi połowowych i prawdopodobnie zginęła w sieciach rybackich. Jego zdaniem może to doprowadzić do wyginięcia niektórych gatunków.

Sinkeviczius wskazał, że na Morzu Bałtyckim już i tak niewielka populacja delfinów (morświnów) stoi w obliczu zagrożenia stwarzanego przez sieci rybackie.

"Zwróciliśmy się już do Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) o pilną aktualizację opinii naukowych. Poruszę również tę kwestię na nadchodzących Radach ds. środowiska i rybołówstwa. Na podstawie tych dyskusji będę pracować nad następnymi krokami, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe opcje" - oznajmił komisarz.

Z Brukseli Łukasz Osiński