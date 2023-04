Komisarz UE: w krajach unijnych zamrożono aktywa prokremlowskich oligarchów na ponad 23 mld euro

Od początku ataku Rosji na Ukrainę państwa unijne zamroziły aktywa prokremlowskich oligarchów na ponad 23 mld euro - poinformował komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders w wywiadzie dla portalu RND. Jego zdaniem szczególnie dużo zamrożonych aktywów zgłosiły ostatnio Niemcy, natomiast w państwach takich jak Grecja kwota ta jest zaskakująco niska.

W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę grupa zadaniowa Komisji Europejskiej "Freeze and Seize" ma koordynować działania przeciwko oligarchom. Do listopada 2022 roku kraje UE zdołały zamrozić aktywa osób i podmiotów na sumę 19 mld euro.

Pytany, jak obecnie wygląda sytuacja Reynders odpowiedział: "Dziś mamy 23,1 mld euro".

Kwota zamrożonych aktywów oligarchów zgłoszona przez niemieckie władze do UE wzrosła prawie dwukrotnie z 2,2 mld euro do prawie 4,4 mld euro w ciągu zaledwie jednego tygodnia - poinformował komisarz w rozmowie z RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Byłem bardzo zaskoczony" - przyznał.

Reynders stwierdził, że na przykład na Węgrzech kwota zamrożonych środków przez długi czas wynosiła zaledwie 3 tys. euro.

"Teraz są one na poziomie 870 milionów euro. Podobnie było w wielu krajach. Kilka tygodni temu pojechałem do Grecji i powiedziałem Grekom, że to bardzo zaskakujące, że zamrozili tylko 200 tys. euro. Może są ku temu dobre powody. Ale przy tak pięknym niebie, przy tak pięknym morzu, na pewno znajdą się oligarchowie, którzy chcą przyjechać do Grecji" - powiedział unijny komisarz.

Z Berlina Berenika Lemańczyk