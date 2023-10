Komisja Europejska jest w szoku po spotkaniu Orbana z Putinem

Premier Węgier podczas pobytu w Pekinie na konferencji ekonomicznej Inicjatywy Pasa i Szlaku spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Komisja Europejska jest w szoku. To pierwszy przywódca unijny, który rozmawiał z Putinem od czasu wystawienia za nim listu gończego.

Przy okazji konferencji politycznej i gospodarczej Inicjatywy Pasa i Szlaku, zorganizowanej w Pekinie przez przywódcę Chin Xi Jinpinga, doszło do nieformalnego spotkania węgierskiego premiera Viktora Orbana z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Od chwili rozpoczęcia agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę Putin, podobnie jak kilkuset innych wyższych urzędników państwowych, wpisanych zostało na listę sankcji przyjętych przez Unię Europejską, Wielką Brytanię, Kanadę a zwłaszcza Stany Zjednoczone.

Osoby te, a także ich rodziny mają zakaz wjazdu na terytorium unijne, a ich aktywa zostały zamrożone w bankach. W przypadku przywódcy Rosji mamy do czynienia z dodatkowym obciążeniem związanym z uznaniem przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za odpowiedzialnego za masowe zbrodnie wojenne na ukraińskiej ludności cywilnej.

Chiny nie respektują listów gończych wystawionych przez Międzynarodowy Trybunał Karny

Wystawienie międzynarodowego nakazu aresztowania oznacza, że jeśli Władimir Putin pojawi się w jakimkolwiek kraju, który podpisał w Rzymie traktat i zgadza się na jurysdykcję sędziów trybunału, powinien zostać natychmiast aresztowany i poddany ekstradycji.

Chiny nie respektują orzeczeń Trybunału Karnego, dlatego Putin podjął decyzję o przełamaniu międzynarodowej izolacji i wyjechał na szczyt gospodarczy.

Nikt jednak nie spodziewał się, że w kuluarach konferencji dojdzie do spotkania z węgierskim premierem. Orban został przyjęty w domu gościnnym przywódcy Chin i odbył długą rozmowę. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi dla przedstawicieli mediów, Putin wyraził wdzięczność za to, że "pomimo unijnych sankcji nałożonych na Rosję w Europie nadal istnieją kraje, które utrzymują kontakty z nami, pomimo napięć z Zachodem".

Do sprawy odniósł się także Viktor Orban, który uważa, iż "Budapeszt chce uratować to, co możliwe w dwustronnych węgiersko-rosyjskich".

Węgry nadal mają znakomite relacje gospodarcze z objętą unijnymi sankcjami Rosją

W Pekinie doszło także do rozmów węgierskiego ministra spraw zagranicznych Petera Szijjarto z przedstawicielami Gazpromu i Rosatomu na temat realizacji dostaw gazu ziemnego i paliwa nuklearnego na potrzeby energetyki jądrowej.

We władzach unijnych i samej Komisji Europejskiej nikt nie kryje zdziwienia i zażenowania postawą Viktora Orbana. Ostentacyjne wyłamanie się z szeregu być może przyniesie Węgrom krótkotrwałe korzyści, ale niesmak wywołany tą sytuacją pozostanie na długo.

Przekaz, jaki płynie z Brukseli, jest dość jednoznaczny: z przestępcą wojennym jakiekolwiek kontakty są niedopuszczalne, ponieważ podważają spójność wspólnej polityki międzynarodowej.