Komisja Europejska proponuje dalsze przedłużenie tymczasowej ochrony ukraińskich uchodźców do 3 marca 2025 r.

Komisja Europejska proponuje dalsze przedłużenie tymczasowej ochrony osób uciekających przed agresją Rosji na Ukrainę na okres od 4 marca 2024 r. do 3 marca 2025 r. Zapewni to pewność i wsparcie ponad 4 milionom osób korzystającym z ochrony w całej Unii Europejskiej - podała Komisja we wtorek.

UE aktywowała dyrektywę o ochronie tymczasowej w dniu 4 marca 2022 r. jednomyślną decyzją państw członkowskich i została ona automatycznie przedłużona o jeden rok. Komisja uważa, że powody do tymczasowej ochrony nadal istnieją i że w związku z tym tymczasową ochronę należy przedłużyć jako niezbędną i odpowiednią reakcję na obecną, niestabilną sytuację, która nie sprzyja jeszcze bezpiecznemu i trwałemu powrotowi osób korzystających z tymczasowej ochrony w UE.

Ten wniosek Komisji będzie teraz musiał zostać przyjęty przez Radę.

Dyrektywa o ochronie tymczasowej zapewnia natychmiastową ochronę i dostęp do praw w UE, w tym prawa pobytu, dostępu do rynku pracy, mieszkalnictwa, pomocy społecznej, medycznej i innej. Pomaga także zapobiegać nadmiernej presji na krajowe systemy azylowe i umożliwia państwom członkowskim zarządzanie przyjazdami w sposób uporządkowany i skuteczny.

Platforma Solidarności "Ukraina", utworzona przez Komisję na początku wojny, zrzesza instytucje UE, państwa członkowskie, kraje stowarzyszone w ramach Schengen, agencje UE, organizacje międzynarodowe, władze Ukrainy i Mołdawii. Stanowi nieformalne i elastyczne forum do dyskusji na tematy operacyjne w celu koordynowania wsparcia w terenie.

Z Brukseli Łukasz Osiński