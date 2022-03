Komisja Europejska przyjęła pozytywną ocenę szwedzkiego Krajowego Planu Odbudowy

Komisja Europejska przyjęła we wtorek pozytywną ocenę szwedzkiego Krajowego Planu Odbudowy. Jest to kluczowy krok torujący UE drogę do wypłaty 3,3 mld euro dotacji dla Szwecji z Funduszu Odbudowy.

Ma to wesprzeć realizację inwestycji i reform przedstawionych w szwedzkim KPO i "odegra kluczową rolę w umożliwieniu Szwecji wyjścia silniejszą z pandemii koronawirusa" - podała Komisja.

Fundusz Odbudowy dostarczy do 800 mld euro (w cenach bieżących) na wsparcie inwestycji i reform w całej UE. Szwedzki plan stanowi część skoordynowanej reakcji UE na kryzys związany z koronawirusem. Celem jest sprostanie unijnym wyzwaniom poprzez uwzględnienie transformacji ekologicznej i cyfrowej, wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz spójności jednolitego rynku.