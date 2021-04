Komisja Europejska szykuje kroki prawne przeciw koncernowi AstraZeneca

Komisja Europejska przygotowuje się do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko producentowi szczepionek na COVID-19 firmie AstraZeneca za niedotrzymywanie zobowiązań kontraktowych - ustalił portal Politico. Kwestia ta miała być poruszona na środowym posiedzeniu ambasadorów państw Unii Europejskiej.

Jak twierdzi Politico, powołując się na anonimowych dyplomatów, celem postępowania sądowego jest zobowiązanie AstraZeneca do dostarczania szczepionek w ilości określonej w umowie z UE. KE przedstawiła tę sprawę na posiedzeniu ambasadorów. Większość z nich miała wyrazić poparcie dla inicjatywy. Do końca tygodnia kraje unijne mają zdecydować, czy oficjalnie poprą pozew.

Do końca pierwszego kwartału brytyjsko-szwedzka firma dostarczyła 30 milionów dawek preparatu na COVID-19 do krajów UE. Zgodnie z umową miało to być jednak 100 mln dawek.

AstraZeneca prognozuje, że do końca drugiego kwartału dostarczy około 70 mln dawek. Zgodnie z umową powinno to być jednak w sumie 300 mln.

W środę agencja Reutera informowała, że Komisja Europejska zrezygnuje z dodatkowych 300 milionów dawek szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson, które zagwarantowała jako opcje w ramach umów podpisanych z koncernami farmaceutycznymi.