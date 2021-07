Komisja Europejska wstrzymuje kroki prawne przeciw Wielkiej Brytanii

Komisja Europejska poinformowała, że nie przejdzie do kolejnego etapu działań prawnych przeciwko Wielkiej Brytanii za jednostronną zmianę ustaleń handlowych dotyczących Irlandii Północnej. Jest to odpowiedź na prośbę Londynu.

O sprawie jako pierwsza poinformowała agencja Reuters we wtorek wieczorem.

"Jeśli chodzi o wniosek (o zawieszenie działań prawnych), Komisja dokładnie oceni nowe propozycje złożone przez Wielką Brytanię (...). Aby zapewnić niezbędną przestrzeń do refleksji nad tymi kwestiami i znalezienia trwałych rozwiązań wdrażania protokołu (północnoirlandzkiego), postanowiliśmy na tym etapie nie przechodzić do kolejnego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom, które rozpoczęło się w marcu" - powiedziała rzeczniczka KE cytowana przez Reutera.

Po upływie 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego po brexicie między Wielką Brytanią a Unią Europejską powstała granica celna. Ale zgodnie z protokołem w sprawie Irlandii Północnej, będącym częścią umowy o brexicie, prowincja ta pozostała w jednolitym unijnym rynku w zakresie obrotu towarami i w efekcie faktyczna granica celna powstała też między nią a pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa. Wobec tego towary wysyłane z Anglii, Szkocji i Walii do Irlandii Północnej powinny podlegać kontrolom.

Brytyjski rząd ocenił, że przedsiębiorstwa nie będą gotowe na wprowadzenie nowych procedur od 1 stycznia, ustalił więc z UE, że przez pierwsze trzy miesiące będą one uproszczone, a pełne kontrole zaczną się od 1 kwietnia. Następnie jednak jednostronnie ogłosił, że wejdą one w życie dopiero 1 października, co UE uznała za złamanie poczynionych ustaleń i w połowie marca wszczęła procedurę naruszeniową.

21 lipca David Frost, brytyjski minister odpowiedzialny za wcielanie w życie umowy o brexicie, mówił na forum parlamentu Zjednoczonego Królestwa o konieczności renegocjacji protokołu północnoirlandzkiego i poprosił KE o przedłużenie okresów przejściowych i zamrożenie działań prawnych.

Komisja odrzuciła pomysł renegocjacji traktatu regulującego brexit, ale zgodziła się na zawieszenie działań prawnych.