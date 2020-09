Komisja Europejska wzywa do deeskalacji konfliktu w Górskim Karabachu

Komisja Europejska wezwała Armenię i Azerbejdżan do deeskalacji konfliktu w Górskim Karabachu. "Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania wymiany ognia, deeskalacji" - powiedział rzecznik KE Peter Stano.

Stano oświadczył, że KE wzywa strony do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby uniknąć otwartego konfliktu.

"To ostatnia rzecz, której ten region potrzebuje. Eskalacja w Górskim Karabachu jest czymś bardzo niepokojącym, ponieważ niesie ryzyko poważnych konwekcji dla stabilności regionu. Dlatego UE oficjalnie wezwała obie strony do powstrzymania się od przemocy, zatrzymania konfrontacji zbrojnej. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania wymiany ognia, deeskalacji" - powiedział.

Dodał, że ten konflikt nie może być rozwiązany militarnie. Podkreślił, że strony powinny powrócić do stołu negocjacyjnego. Powiedział też, że szef unijnej dyplomacji Josep Borrell rozmawiał telefonicznie z ministrami spraw zagranicznych obu krajów.

W niedzielę rozpoczęły się najcięższe od 2016 roku walki między siłami Armenii i Azerbejdżanu o Górski Karabach, separatystyczną enklawę ormiańską w Azerbejdżanie. Starcia podsycają obawy o stabilność na Kaukazie Południowym.

W poniedziałek rano walki były kontynuowane. Obie strony konfliktu poinformowały, że rozmieszczają ciężką artylerię.

Od północy z niedzieli na poniedziałek w Azerbejdżanie zaczął obowiązywać stan wojenny. W części miast, w tym w stołecznym Baku, wprowadzono godzinę policyjną w godzinach 21-6; obywatele nie mogą przebywać na ulicach i w innych miejscach publicznych bez specjalnego pozwolenia.

Wcześniej w niedzielę również Armenia i Górski Karabach wprowadziły stan wojenny i ogłosiły powszechną mobilizację. Resort obrony w Baku podkreślił w odpowiedzi, że nie ma potrzeby mobilizacji w związku z eskalacją napięcia wokół Karabachu, gdyż armia Azerbejdżanu jest w pełnym składzie.

Azerbejdżan i Armenia wzajemnie oskarżają się o eskalację sytuacji; z obu stron padają sprzeczne komunikaty. Według Erywania siły Azerbejdżanu zaatakowały w niedzielę rano osady cywilne w regionie Górskiego Karabachu, na co odpowiedziano zestrzeleniem dwóch azerbejdżańskich śmigłowców i trzech dronów.

Z kolei ministerstwo obrony w Baku podało, że siły zbrojne Armenii "przeprowadziły duże prowokacje" i ostrzelały pozycje azerbejdżańskiej armii i przygraniczne miejscowości. Resort obrony Azerbejdżanu podał, że rozpoczął operację wojskową wzdłuż tzw. linii kontaktowej, mocno zaminowanej ziemi niczyjej, która oddziela siły wspierane przez Armenię od wojsk Azerbejdżanu w regionie.

Ministerstwo obrony Górskiego Karabachu oświadczyło również, że odzyskało pozycje utracone dzień wcześniej, ale Azerbejdżan twierdzi coś przeciwnego, a mianowicie, że ma nowe zdobycze terytorialne - zauważa AFP.

Konflikt zbrojny o Górski Karabach wybuchł w 1988 roku, przed upadkiem ZSRR. Starcia przerodziły się następnie w wojnę między już niepodległymi Armenią a Azerbejdżanem; pochłonęła ona ok. 30 tys. ofiar śmiertelnych. W 1994 roku podpisano zawieszenie broni. Nieuznawana przez świat, zamieszkana w większości przez Ormian enklawa, choć ogłosiła secesję, formalnie pozostaje częścią Azerbejdżanu. W ostatnich miesiącach starcia między siłami Armenii i Azerbejdżanu nasiliły się.

Z Brukseli Łukasz Osiński