Komisja PE apeluje o rozpoczęcie konferencji o przyszłości Europy do września

Komisja ds. konstytucyjnych PE zaapelowała we wtorek o rozpoczęcie konferencji o przyszłości Europy do września. Konferencja, będąca okazją dla debat na temat reform UE, ma odpowiedzieć na pytania m.in. o zmiany unijnych traktatów czy strategię gospodarczą.

Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego podkreśla, że kryzys Covid-19 sprawił, że potrzeba reform w UE jest jeszcze bardziej istotna.

Europosłowie wskazali na m.in. niedociągnięcia skoordynowanej reakcji UE w czasie kryzysu. Podkreślili, że konferencja w sprawie przyszłości Europy będzie musiała rozpocząć się jak najszybciej, by możliwe było wdrożenie skutecznych reform.

Większość europosłów podczas posiedzenia zaapelowała o wypracowanie przez państwa członkowskie rozsądnego stanowiska negocjacyjnego w najbliższej przyszłości, przy czym wielu domagało się zobowiązania do wdrożenia reform opartych na konferencji, w tym zmian traktatowych. Znaczna większość podkreśliła również, że wspólna deklaracja Parlamentu, Rady i Komisji będzie musiała zostać zawarta przed latem, aby konferencja zaczęła działać we wrześniu.

W styczniu Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie konferencji o przyszłości Europy, idei która ma być okazją dla debat na temat reform UE. Europosłowie zobowiązali się do niezwłocznego podjęcia po niej działań, w tym np. zainicjowania zmiany traktatu.

Podejście Komisji Europejskiej w tej sprawie, które zostało zaprezentowane również w styczniu, jest nieco bardziej ostrożne. "Nie chcemy przesądzać o wynikach debat. Pozwolimy obywatelom, by powiedzieli nam, czego chcą. Jeśli będą chcieli zmiany traktatu, będziemy na to otwarci, ale PE i Rada mają do powiedzenia więcej w tej sprawie niż Komisja" - zastrzegała w styczniu na konferencji wiceszefowa KE ds. demokracji Dubravka Szuica.

KE zaproponowała wtedy przeprowadzenie debat w dwóch równoległych wątkach. Pierwszy miałby koncentrować się na priorytetach UE i tym, do czego Unia powinna dążyć. Chodzi o takie tematy jak walka ze zmianami klimatu i wyzwania środowiskowe, gospodarka działająca na rzecz ludzi, sprawiedliwość społeczna i równość, cyfrowa transformacja Europy, promowanie europejskich wartości, wzmacnianie głosu UE na świecie, a także wspieranie demokratycznych fundamentów Unii.

Drugi wątek miałby koncentrować się na tematach związanych konkretnie z procesami demokratycznymi i kwestiami instytucjonalnymi. W tym przypadku chodzi o system kandydatów wiodących, w ramach którego bezskutecznie w 2019 roku próbowano wyłonić przewodniczącego Komisji Europejskiej, oraz pomysł ponadnarodowych list w wyborach do PE. Ta koncepcja była forsowana przez poprzednią KE, ale nie znalazła wystarczającego poparcia w europarlamencie. Przeciw była m.in. Europejska Partia Ludowa, która obawiała się, że zyskają na tym populiści.

KE chciała, by debaty wyszły poza wielkie miasta i główne ośrodki w krajach członkowskich i miały jak najszerszy zasięg. W tym celu KE proponowała organizowanie ich np. przy okazji wydarzeń sportowych czy festynów. Te plany pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa. Jej inauguracja planowana była na 9 maja - 70 lat po podpisaniu deklaracji Schumana i 75 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej w Europie.

Koncepcja przedstawiona przez KE przewiduje, że trzy instytucje unijne (KE, PE i Rada UE) miałyby wypracować wspólną deklarację i ten sposób zdefiniować ostatecznie koncept, strukturę i cele konferencji o przyszłości Europy. W całym procesie rolę do odegrania miałyby też parlamenty narodowe i regionalne, które organizowałyby część wydarzeń u siebie.

Z Brukseli Łukasz Osiński