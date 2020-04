Komisja PE domaga się od KE planu pomocy dla sektora turystycznego

Deputowani do Parlamentu Europejskiego z komisji transportu i turystyki wezwali we wtorek Komisję Europejską do opracowania europejskiego planu działania, by pomóc sektorowi turystycznemu UE w przezwyciężeniu kryzysu.

W debacie z komisarzem ds. rynku wewnętrznego Thierry Bretonem eurodeputowani podkreślali, że sektor turystyczny potrzebuje wsparcia w związku z kryzysem koronawirusowym poprzez konkretne środki, finansowanie, lepszą koordynację na poziomie UE i ukierunkowany plan działania.

Breton przyznał, że turystyka była pierwszym sektorem dotkniętym pandemią i prawdopodobnie najwolniej wyjdzie z kryzysu. "Musimy znaleźć silną odpowiedź" - oznajmił Breton. "Turystyka jest naszym priorytetem i staramy się zrobić jak najwięcej z istniejących funduszy" - dodał.

Komisarz powiedział, że turystyka powinna w dużym stopniu skorzystać z długoterminowych planów naprawczych, które zostaną sfinansowane z kolejnego długoterminowego budżetu UE (2021-2027). Breton powiedział, ze popiera też pomysł stworzenia specjalnej linii budżetowej tak, "by sektor mógł wyjść z kryzysu".

Komisarz zaproponował zorganizowanie jesienią europejskiego szczytu turystyki w sprawie tworzenia w UE zrównoważonego sektora turystycznego.

Komisarz wyjaśnił, że przed zniesieniem ograniczeń, np. zakazów spędzania czasu na plażach, potrzebne są wystarczające gwarancje bezpieczeństwa. Dodał, że prace nad ułatwieniem podróży trwają i przed latem w tej sprawie "będzie więcej jasności".

W kwestii pytań dotyczących praw pasażerów i bonów oferowanych przez firmy po anulowaniu rezerwacji komisarz poinformował posłów do PE, że prawa pasażerów są chronione, a państwa członkowskie mogą już wspierać swoje firmy turystyczne, zapewniając płynność przedsiębiorstwom w celu zaspokojenia żądań podróżnych dotyczących zwrotu kosztów.

Z Brukseli Łukasz Osiński