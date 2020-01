Komisja rozwoju regionalnego PE przeciw cięciom polityki spójności w budżecie UE

Komisja rozwoju regionalnego Parlamentu Europejskiego zdecydowała we wtorek o zamrożeniu do końca lutego wszystkich negocjacji dotyczących funduszy spójności w ramach przyszłego unijnego budżetu. Opowiedziała się też przeciw propozycjom cięć tych funduszy.

Decyzję na spotkaniu w Brukseli podjęli koordynatorzy komisji, reprezentujący grupy polityczne. Wezwali też Radę Europejską (kraje członkowskie) do dopilnowania, aby w toku negocjacji budżetowych nie decydowała się na cięcia w polityce spójności w budżecie na lata 2021-2027.

Na podobny krok dotyczący zamrożenia negocjacji zdecydowali się w grudniu przywódcy grup politycznych w Parlamencie Europejskim, którzy podjęli decyzję o zawieszeniu "dużej części" negocjacji z krajami członkowskimi w sprawie przyszłego budżetu UE na lata 2021-27. Powodem tego był, jak argumentowali, brak postępów w rozmowach między państwami UE w tej kwestii.

Aby przygotować się na ewentualność, że ostateczne porozumienie nie zostanie osiągnięte na czas przed rozpoczęciem nowych programów na okres 2021-2027, europosłowie komisji rozwoju regionalnego postanowili również we wtorek zwrócić się do Komisji Europejskiej o zaproponowanie środków awaryjnych w celu zapewnienia ciągłości finansowania spójności na rok 2021.

"Ostatnia propozycja budżetowa prezydencji fińskiej jest nie do przyjęcia dla Parlamentu Europejskiego i naszej komisji, teraz czekamy na nowy wniosek Rady" - powiedział przewodniczący komisji Younous Omarjee (GUE). W propozycji tej prezydencja fińska zaproponowała cięcia nie tylko w polityce spójności, ale również we wspólnej polityce rolnej. Spotkało się to z krytyką wielu państw UE.

Komisja rozwoju regionalnego jest odpowiedzialna w Parlamencie Europejskim za kluczowe akty prawne związane z wieloletnimi budżetem UE, w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i politykę spójności.

Według eurodeputowanych wszelkie cięcia polityki spójności miałyby poważny negatywny wpływ na obywateli i przedsiębiorstwa w całej Europie.

Zgodnie z propozycją KE z 2018 roku następny wieloletni budżet miał wynosić 1,114 proc. połączonego Dochodu Narodowego Brutto (DNB) 27 państw członkowskich. Finowie w dokumencie z początku grudnia ub.r. zaproponowali limit zobowiązań na poziomie 1,07 proc. DNB. W styczniu negocjacje budżetowe przejęła z rąk Finów Chorwacja.

Z Brukseli Łukasz Osiński