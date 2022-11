Komitet Ministrów Rady Europy zwołuje czwarty w historii szczyt tej instytucji - w marcu 2023 r. w Reykjaviku

Komitet Ministrów Rady Europy zadecydował w poniedziałek o zwołaniu czwartego w historii szczytu tej instytucji; premier Islandii Katrin Jakobsdottir poinformowała, że odbędzie się on w marcu 2023 roku w Reykjaviku.

Decyzję o zwołaniu szczytu ogłosiła sekretarz generalna RE Maria Pejczinović-Burić. Na stronie internetowej Rady Europy zamieszczono jej wypowiedź: "Chciałabym pochwalić decyzję Komitetu Ministrów o zorganizowaniu czwartego szczytu szefów państw i rządów Rady Europy. Jest to wyraźny znak silnego zaangażowania na rzecz naszych podstawowych wartości: praw człowieka, demokracji i rządów prawa".

"Szczyt będzie wyjątkową okazją do określenia misji Rady Europy w nowej europejskiej architekturze geopolitycznej. Przyczyni się również do zwiększenia rozpoznawalności Rady Europy w naszych państwach członkowskich na najwyższym szczeblu politycznym" - dodała.

Rada Europy to międzynarodowa organizacja rządowa, skupiająca większość kraje Europy (za wyjątkiem Rosji, Białorusi i Kosowa), powołana do życia w 1949 roku. Jej głównym organem jest Komitet Ministrów, w którym zasiadają szefowie dyplomacji krajów członkowskich. Głównym celem organizacji, w myśl statutu, jest "osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały oraz zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo, a także by ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny".

Dotychczas odbyły się trzy szczyty Rady Europy: w 1993 roku - w Wiedniu, w 1997 roku - w Strasburgu (który jest siedzibą organizacji) oraz w 2005 roku - w Warszawie.