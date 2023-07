Komitet Ochrony Dziennikarzy: władze Białorusi powinny wycofać zakaz wjazdu do kraju dla korespondentki PAP Justyny Prus

Organizacja Komitet Ochrony Dziennikarzy (CPJ) z siedzibą w Nowym Jorku zaapelowała do władz w Mińsku o cofnięcie decyzji o zakazie wjazdu na Białoruś dla korespondentki Polskiej Agencji Prasowej Justyny Prus.

Dziennikarka PAP pracowała na Białorusi od 2016 roku. Dokument informujący o zakazie wjazdu wręczyły jej 30 czerwca służby graniczne. Informuje on o wydanym przez KGB zakazie wjazdu do tego kraju na pięć lat. W dokumentach przekazanych Prus nie wskazano konkretnej przyczyny odmowy wjazdu do kraju, powołując się jedynie ogólnie na artykuł ustawy, regulujący przebywanie zagranicznych obywateli na Białorusi.

Zakaz wjazdu wydany dla Justyny Prus "oznacza opuszczenie Białorusi przez jedną z ostatnich zachodnich dziennikarek" - powiedziała Gulnoza Said, koordynatorka CPJ na Europę i Azję Środkową. Białoruskie władze powinny natychmiast "wycofać się z zakazu wjazdu dla Justyny Prus i pozwolić na swobodną pracę mediów na Białorusi" - dodała Said, cytowana w oświadczeniu wydanym przez organizację.

W tym samym komunikacie CPJ apeluje o wypuszczenie na wolność wtrąconego do więzienia przez władze białoruskie dziennikarza Ihara Karnieja, który przez wiele lat współpracował z Radiem Swaboda (białoruską redakcją Radia Wolna Europa/Radia Swoboda). Według relacji córki Karnieja, dziennikarz został zatrzymany w poniedziałek.

Justyna Prus pracowała jako współpracowniczka, a następnie korespondentka PAP na Białorusi od 2016 r. (z kilkumiesięczną przerwą po czasowym anulowaniu akredytacji na przełomie 2020 i 2021 r.), relacjonując wydarzenia polityczne i społeczne w tym kraju. Prus była na Białorusi w czasie masowych protestów wyborczych w 2020 r., obserwowała również inspirowany przez władze w Mińsku kryzys migracyjny w 2021 r.

1 lipca białoruskie władze poinformowały o podpisaniu przez Alaksandra Łukaszenkę ustawy, umożliwiającej zakazanie pracy na Białorusi mediom z państw, które podjęły "nieprzyjazne działania" wobec mediów białoruskich.