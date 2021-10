Kompleksowa umowa o transporcie lotniczym między UE i Katarem

Przedstawiciele UE i Kataru podpisali w poniedziałek kompleksową umowę o transporcie lotniczym. Poszerza ona dotychczasowe możliwości organizowania przewozów lotniczych między tymi podmiotami i ustanawia zasady uczciwej konkurencji.

"Ta umowa - pierwsza między UE a regionem Zatoki Perskiej - jest globalnym punktem odniesienia dla przyszłościowych umów lotniczych. Dla zrównoważonego lotnictwa, opartego na nowoczesnych ramach, obejmujących uczciwą konkurencję i ściślejszą współpracę w kwestiach społecznych i środowiskowych. Umowa ta przyniesie nowe możliwości, większy wybór i wyższe standardy dla pasażerów, przemysłu i pracowników lotnictwa" - oświadczyła Adina Valean, komisarz UE ds. mobilności i transportu.

Umowa umożliwia wszystkim unijnym liniom lotniczym obsługiwanie bezpośrednich lotów z dowolnego lotniska w UE do Kataru i odwrotnie - katarskim liniom do UE. Porty lotnicze w Niemczech, Francji, Włoszech, Belgii i Holandii będą w związku z tym stopniowo rozbudowywać przepustowość do 2024 roku. Zapisy umowy o "otwartej i uczciwej konkurencji" mają zagwarantować przewoźnikom równe szanse.

Strony umowy podkreśliły też znaczenie kwestii społecznych i zgodziły się na współpracę w zakresie poprawy polityk społecznych i pracowniczych zgodnie z ich zobowiązaniami międzynarodowymi.

Jak podaje Komisja Europejska, Katar jest coraz ważniejszym partnerem lotniczym UE - w 2019 roku był to 15. największy rynek pozaunijny z 6,3 mln pasażerów podróżujących między UE a Katarem.

Dotychczas UE podpisała podobne umowy lotnicze m.in. z USA, Kanadą, Marokiem, Gruzją, Bałkanami Zachodnimi, Jordanią, Mołdawią, Izraelem i Ukrainą. W najbliższych tygodniach mają być zawarte analogiczne porozumienia z Armenią i Tunezją.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz