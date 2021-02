Komuniści otwierają Wietnam

1 lutego zakończył się trzynasty kongres Partii Komunistycznej Wietnamu (PKW), autorytarnie rządzącej 96-milionowym krajem od 1975 r. Za zamkniętymi drzwiami w siedzibie Partii w Hanoi 1,600 delegatów z całego kraju nie tylko wybrało nowe kierownictwo partii, ale również wytyczono kurs na następne pięć lat dla jednej z najprężniej rozwijających się gospodarek w Azji.

Użyteczna własność prywatna

Prywatyzacja, prywatyzacja i prywatyzacja

Środowisko

Obecnie, wartość handlu zagranicznego (importu i eksportu łącznie) odpowiada 200 proc. PKB Wietnamu. To rekord wśród wszystkich gospodarek. Kraj, korzystając z amerykańsko-chińskiej wojny handlowej, stał się głównym węzłem montażowym w szeregu globalnych łańcuchów wartości, począwszy od odzieży, a skończywszy na telefonach komórkowych i komputerach.Czytaj także: Wietnam przyciąga firmy technologiczne i startupy Trend ten utrzymał się nawet w czasie pandemii, a kraj wydawał się na niej względnie zyskiwać. Wietnamski eksport do USA wzrósł o 23% w pierwszych trzech kwartałach 2020 r., dzięki skokowi zapotrzebowania na elektronikę. Dodatkowo, aby zwiększyć swoją atrakcyjność, Hanoi podpisało szereg umów handlowych. Oddzielnie zawarto porozumienie z Wielką Brytanią, weszła w życie umowa z Unią Europejską, a także podpisano układ RCEP (Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze). W tym bloku handlowym znajdą się państwa Azji Południowo-Wschodniej oraz Japonia, Chiny, Korea Południowa, Australia i Nowa Zelandia.Partia próbuje teraz podnieść rangę kraju z ośrodka taniej siły roboczej do centrum nauki i technologii, poprzez przyciągnięcie inwestycji zachodnich gigantów technologicznych. Na przykład, w styczniu jednostka tajwańskiej firmy Foxconn Technology, kluczowego dostawcy Apple, otrzymała pozwolenie na zainwestowanie 270 mln USD w Wietnamie. Z kolei Intel Corp., amerykański producent układów scalonych, zwiększył swoje inwestycje w Wietnamie o 30% do 1,5 mld USD.Jednakże to tego celu pozostaje jeszcze daleka droga. W najnowszym rankingu innowacyjnych gospodarek agencji Bloomberg Wietnam, pomimo postępu o 2 miejsca, znalazł się daleko za sąsiadami. Z 55. pozycją w zestawieniu 60 krajów, Hanoi zostało wyprzedzone nie tylko przez bogaty Singapur (2. miejsce), ale również przez Malezję (26. miejsce) i Tajlandię (36. miejsce).Kolejnym sposobem na dojście do bogactwa zdaniem KPW jest zwiększenia roli sektora prywatnego w wietnamskiej gospodarce. Według partyjnego raportu, w ciągu następnych pięciu lat liczba prywatnych przedsiębiorstw ma ulec podwojeniu, z obecnych 700 tys. do około 1,5 mln. Mają one również stać się motorem wzrostu gospodarczego, zwiększając swój udział w krajowym PKB do ponad połowy do 2025 r. Wycofanie się państwowej własności na rzecz większej obecności sektora prywatnego będzie szczególnie widoczne w produkcji, przetwórstwie i zaawansowanych technologiach.Wartość sektora prywatnego już nie pierwszy raz została doceniona przez komunistyczną wierchuszkę. Jedenasty Kongres w 2011 r. zezwolił przedsiębiorcom na przystąpienie do partii, dając im po raz pierwszy miejsce przy stole decydentów. Z kolei dwunasty kongres z 2016 r. określił niepaństwowe firmy jako jeden z filarów wietnamskiej gospodarki. Dzięki rosnącej liberalizacji gospodarczej, wynik Wietnamu w indeksie prowadzenia działalności gospodarczej Banku Światowego skoczył z 62 punktów w 2016 r. do prawie 70 (w skali od 0 do 100) w 2020 r. Według głównego urzędu statystycznego Wietnamu sektor prywatny już dzisiaj zatrudnia ponad 83% krajowej siły roboczej i odpowiada za 42% PKB – więcej niż zarówno firmy państwowe, jak i zagraniczne.Wyzwaniem dla Hanoi pozostaje rozdrobnienie tego sektora i jego nieformalny charakter. Według statystyk OECD z 2017 r. do kategorii małego i średniego przedsiębiorstwa można zaliczyć 97% wszystkich firm niepaństwowych w Wietnamie. Dodatkowo większość z nich funkcjonuje w szarej strefie, jako że udział formalnie zarejestrowanych spółek w PKB wynosi jedynie 10%. Oba czynniki zniechęcą do inwestycji w technologie i innowacje, obniżając tym samym wydajność sektora prywatnego. W 2017 r. była ona, przeliczeniu jednego pracownika, o 30% mniejsza niż w firmach zagranicznych. Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy są biurokratyczne i nieformalne bariery, które przeszkadzają wietnamskim prywatnym spółkom w pełnym uczestnictwie w łańcuchach wartości zagranicznych korporacji i rynkach zdominowanych przez państwo.Rozwój sektora prywatnego pójdzie w parze z dalszą reformą przedsiębiorstw państwowych, które według ekspertów hamują gospodarczy rozwój kraju. Będące dziedzictwem gospodarki centralnie planowanej, państwowe korporacje nadal stanowią ponad połowę 500 największych przedsiębiorstw w Wietnamie i odpowiadają za 28% jego PKB. Ich obecność jest widoczna nie tylko w strategicznych sektorach gospodarki, ale również w rolnictwie, budownictwie czy sprzedaży detalicznej. Jednocześnie ich działalność charakteryzuje niska rentowność, korupcja oraz uzależnienie od finansowego wsparcia państwa. Dlatego właśnie według Azjatyckiego Banku Rozwoju, wietnamskie państwowe przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za blisko 60% zagrożonych kredytów pomimo tego, że odpowiadają jedynie za 17% krajowego zadłużenia.Chociaż ich liczba regularnie spada od 1986 r., w ostatnich latach boom eksportowy napędzany przez kapitał zagraniczny zmniejszył presję na restrukturyzację i prywatyzację państwowych molochów. Wiele prywatyzacji zostało również spowolnionych przez trwającą od 2011 r. kampanię antykorupcyjną, która zniechęciła urzędników do podejmowania ryzykownych decyzji, jakimi niewątpliwie są sprzedaże wartych miliony dolarów firm. Nie do przecenienia jest również gospodarczy wpływ pandemii, który znacznie pogorszył wyniki finansowe spółek, zmniejszając apetyt potencjalnych kupców. W wyniku tych czynników, z planowanych 137 prywatyzacji na okres 2017-2020, jedynie 37 faktycznie miało miejsce.Jednakże nawet przed kongresem można było zauważyć postęp w tym kierunku. W lipcu 2020 r. premier ogłosił ambitne plany prywatyzacji ponad 120 państwowych przedsiębiorstw w ciągu następnego roku. Oprócz troski o wyniki gospodarcze, przyspieszenie reform wynika również z zobowiązań Hanoi do zapewnienia równych szans dla zagranicznych przedsiębiorstw i ograniczenia własności państwowej ramach umów handlowych, jak na przykład układu z Unią Europejską.Rozwój bazy produkcyjnej w Wietnamie spowodował duże straty środowiskowe. Najbardziej widocznym efektem tego procesu jest m.in. masowe śmierci ryb w centralnym Wietnamie w 2016 r. spowodowany wypuszczeniem przemysłowych odpadów toksycznych do morza przez Tajwańskiego producenta stali. Wietnam należy również do dziesiątki krajów najbardziej dotkniętych zanieczyszczeniem powietrza, które według Światowej Organizacji Zdrowia powoduje 60,000 zgonów rocznie. Według Banku Światowego ilość odpadów wytwarzanych w Wietnamie podwoi się w ciągu następnych 15 lat.Równie groźnym zjawiskiem, co zanieczyszczenie środowiska, jest dla Wietnamu globalne ocieplenie. Zgodnie z czarnym scenariuszem emisji spadek poziomu opadów, wzrost średniej temperatury i poziomu morza do 2100 r. będzie kosztował Wietnam 10% PKB i wpłynie bezpośrednio na życie 10,8% populacji. Delta rzeki Mekong, zwana „miską ryżu” Wietnamu ze względu na jej czołową rolę w krajowym rolnictwie, może znaleźć się pod wodą do 2200 r.Biorąc pod uwagę te zagrożenia, kongres zapowiedział, że nie pozwoli na realizację projektów biznesowych używających przestarzałych technologii, które niosą za sobą ryzyko zanieczyszczenia środowiska. Partia przeniesie również nacisk na inwestycje przyjazne klimatowi. Jeszcze przed spotkaniem Hanoi zapowiedziało też podwojenie użycia energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r., co ma doprowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 15%. Jednak, jak każdy prawie kraj regionu, Wietnam będzie musiał rozważyć, czy będzie chciał osiągać długotrwałe cele klimatyczne, czy szybki wzrost w krótkim czasie.