Komunistyczna Partia Chin bierze pod lupę majątki rodzin swoich członków

Komunistyczna Partia Chin zobowiązała ważniejszych swoich członków do przedstawiania informacji na temat działalności zarobkowej swoich najbliższych. Ta swoista rozszerzona deklaracja majątkowa to kolejna odsłona trwającej już dziewięć lat kampanii walki z korupcją w Państwie Środka, która w niektórych przypadkach stała się także okazją do usuwania przeciwników politycznych w ramach partii. Obecna polityka może dotknąć pośrednio także zagranicznych przedsiębiorców.

Według chińskiej agencji informacyjnej Xinhua, poprzednie lata walki z korupcją pokazały, że to zjawisko jest często powiązane z działalnością rodzin członków partii. Tak motywowane jest wprowadzenie ostrzejszych kontroli, które zostały zatwierdzone przez Biuro Generalne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin.

Nowe regulacje nakładają na członków partii pełniących funkcje publiczne na szczeblu kierowniczym obowiązek złożenia co roku specjalnego oświadczenia. W jego treści mają się znaleźć informacje o zatrudnieniu członków rodzin. Dotyczy to prowadzenia przez nie własnej działalności gospodarczej, inwestycyjnej, w tym private equity, czy świadczenia usług prawnych. Należy także zgłosić fakt bycia zaangażowanym w tzw. „pośrednictwo społeczne”, polegające na pośredniczeniu pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi instytucjami, takimi jak np. związki zawodowe. Oprócz tego przy ewaluacji ankiet pod uwagę będzie brane zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w prywatnych firmach, włączając w to przedsiębiorstwa zagraniczne i założone przez zagranicznych inwestorów. Regulacje obejmą współmałżonków, dzieci oraz małżonków tychże dzieci, a być może także innych członków rodzin.

Deklaracje będą szczegółowo analizowane. Jeśli partyjne struktury zdecydują, że prowadzenie konkretnej działalności lub praca na danym stanowisku może prowadzić do nadużycia władzy, rodzina członka partii będzie zmuszona do rezygnacji z tego rodzaju działalności zarobkowej, a wobec niego samego zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.

Takie rozwiązanie nie jest zupełnie nowe. W różnych formach było od siedmiu lat testowane w miastach takich jak Pekin, Szanghaj czy Chongqing. Z dostępnych danych wynika, że w pierwszym roku działania tego typu regulacji, na ponad 2300 złożonych oświadczeń w blisko 400 przypadkach członkowie rodzin musieli zmienić pracę, zamknąć swój biznes bądź przejść na emeryturę.

Obecne rozporządzenie wpisuje się więc w trwającą blisko dekadę kampanię antykorupcyjną. Stanowi jednocześnie kolejne potencjalne utrudnienie dla zagranicznych przedsiębiorców, którzy tym razem będą musieli dodatkowo brać pod uwagę ryzyka związane z powiązaniami rodzinnymi swoich kontrahentów i pracowników. Jeśli tak prowadzona kampania antykorupcyjna nabierze rozmachu, może stać się kolejnym czynnikiem niepewności dla osób prowadzących działalność w Chinach.

