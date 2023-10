Konflikt dyplomatyczny na linii Hiszpania - Izrael

Wypowiedzi ministrów ze współrządzącej w Hiszpanii lewicowej partii Podemos, dotyczące planowanej ofensywy izraelskiej armii w Strefie Gazy, stały się przyczyną konfliktu dyplomatycznego między rządem w Madrycie i ambasadą Izraela - powiadomiły we wtorek hiszpańskie media.

Do konfliktu doszło po tym, gdy druga wicepremier i lider lewicowego bloku Sumar Yolanda Diaz skrytykowała "izraelski apartheid" i potępiła "każdą przemoc wobec ludności cywilnej".

Jednocześnie uwarunkowała swoje poparcie dla trzeciego rządu Pedro Sancheza od "uznania państwa palestyńskiego".

Minister ds. konsumenckich Alberto Garzon także oskarżył Izrael o nieprzestrzeganie prawa międzynarodowego.

Także minister ds. społecznych z Podemos Ione Belarra skrytykowała ofensywę Izraela w Strefie Gazy i opowiedziała się za zaskarżeniem premiera Izraela Benjamina Netanjahu do Międzynarodowego Trybunalu Karnego (MTK).

- Rząd Netanjahu dopuszcza się zbrodni wojennych, masowych bombardowań, odcina wodę i elektryczność, nie pozwala na pomoc humanitarną - stwierdziła. - Potępienie ludobójstwa nie oznacza sprzymierzania się z Hamasem. Jest to obowiązek demokracji, a milczenie to współudział w terrorze - dodała.

Gwałtowny atak przeciwko ludności cywilnej w oczywisty sposób narusza prawo międzynarodowe

- Gwałtowny zmasowany atak przeciwko ludności cywilnej to kara zbiorowa, która w oczywisty sposób narusza prawo międzynarodowe - napisał na komunikatorze X. - To, co robi rząd Izraela to czyste barbarzyństwo. Nie ma usprawiedliwienia dla nieustannego bombardowania, pozostawiania całych społeczności bez wody i elektryczności. Tym bardziej ze strony kraju, który nazywa siebie demokratycznym, ale bezkarnie okupuje ziemie Palestyny od dziesiątków lat - ocenił.

Ambasada Izraela w Madrycie oskarżyła w poniedziałkowym komunikacie "niektórych ministrów" rządu Hiszpanii o "sprzyjanie Hamasowi i terroryzmowi w rodzaju Państwa Islamskiego (IS)". Określiła wypowiedzi ministrów jako "niemoralne", "haniebne" i "wystawiające na niebezpieczeństwo wspólnoty żydowskie w Hiszpanii". Zażądała od premiera Pedro Sancheza, aby zdecydowanie potępił stanowisko swoich sojuszników z rządu.

Rząd hiszpański potępia ataki Hamasu, ale opowiada się za przestrzeganiem prawa

Minister spraw zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares odrzucił w komunikacie "fałszywe oskarżenia" ze strony ambasady Izraela i podkreślił, że w państwie demokratycznym ministrowie mogą wypowiadać się "swobodnie" jako przedstawiciele danej partii politycznej.

- Rząd hiszpański potępia ataki Hamasu, ale opowiada się za przestrzeganiem prawa międzynarodowego" - oznajmił.

Premier Sanchez opowiedział się za "uznaniem państwa palestyńskiego" jako "jedynego sposobu na rozwiązanie konfliktu" zgodnie ze stanowiskiem ONZ.